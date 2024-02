Stazione: troppi alias e furti, riconosciuto e rimpatriato

I poliziotti lo riconoscono e lo identificano in stazione , è la stessa persona ripresa dalle telecamere durante un furto.

E' accaduto il pomeriggio del 7 febbraio, quando gli agenti durante un servizio nello scalo ferroviario ha fermato un uomo, di nazionalità tunisina, di 35 anni. Uno degli operatori che pochi giorni prima aveva ricevuto una denuncia per un furto a bordo di un’autovettura parcheggiata nei pressi della stazione, il proprietario aveva consegnato le immagini riprese da una telecamera installata sul veicolo, ha notato una certa somiglianza con soggetto ripreso nelle immagini.

Il personale della Polizia Ferroviaria ha quindi accompagnato il 35enne negli uffici e accertato che si trattava della stessa persona, gravata da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

E' stato quindi denunciato in stato di libertà per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione; inoltre risultava già identificato con numerosi alias, (fasle identità - ndr), uno dei quali abbinato a un provvedimento esecutivo di immediata espulsione emesso dall’Autorità Giudiziaria di Bologna, che è stato eseguito dai poliziotti che lo hanno accompagnato in un CPR - Centro di permanenza per il rimpatrio.

Nei giori scorsi, anche il 21enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna di 30 anni i via Belle Arti è stato accompagnato al CPR di Milano - Centro di Permanenza per i Rimpatri - da dove verrà rimpatriato nel suo paese, la Somalia.