Stazione, rubano uno zaino e fanno acquisti con il bancomat: un arresto, coinvolto anche un minore

Il personale della Polizia Ferroviaria di Bologna ha tratto in arresto e denunciato due cittadini stranieri, in Italia senza fissa dimora, poiché ritenuti responsabili in concorso dei reati di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito rubata.

I due, mentre la vittima era in stazione, le hanno rubato lo zaino e hanno utilizzato una carta bancomat per effettuare sei acquisti in negozi non lontani dallo scalo ferroviario.

L’immediata segnalazione alla Polizia Ferroviaria e la visione delle telecamere hanno permesso di individuare i due responsabili, che sono stati rintracciati proprio in un negozio, sempre nelle

vicinanze della stazione, ancora in possesso dello zaino rubato.

Dopo le formalità di legge, uno dei due, maggiorenne, è stato arrestato e trattenuto negli uffici di Polizia in attesa della convalida dell’arresto. Il giudizio direttissimo, svoltosi nella mattinata di ieri, si è concluso con la condanna ad un anno e due mesi di reclusione. L’altro, minorenne, è stato denunciato in stato di

libertà e affidato ad una struttura protetta.

Polfer, il bilancio della settimana di controlli

2 arrestati, 28 indagati, circa 2.700 persone controllate, 30 violazioni amministrative contestate e 5 veicoli ispezionati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per l’Emilia-Romagna nell’ultima settimana, che ha visto impegnate sull’intero territorio regionale 231 pattuglie in uniforme e in abiti civili, con 38 treni presenziati.

Le denunce riguardano vari reati quali: lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, violenza sessuale, violazione al foglio di via obbligatorio, rifiuto di generalità, reati contro il patrimonio, possesso ingiustificato di armi, violazioni alla normativa sugli stranieri.

E’ stata effettuata una giornata di controlli straordinari denominata “StazioniSicure” finalizzata, oltre che ai consueti servizi di prevenzione, ad incrementare i livelli di sicurezza tramite l’adozione di misure aggiuntive rispetto al dispositivo ordinario di controllo, anche mediante l’effettuazione di controlli “a campione”.