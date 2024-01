Stazione Bologna: "Meno 60 poliziotti, così è difficile garantire la sicurezza"

Migliaia di persone al giorno e centinaia di treni. La Polizia Ferroviaria è impegnata sula sicurezza dei viaggiatori e dell’infrastruttura ferroviaria, ma, secondo il Siulp - sindacato di Polizia - con gli ultimi trasferimenti di personale, la Polfer avrebbe "raggiunto i minimi storici in termini di organico. Il Ministero ha dimenticato Bologna. In 66 su un organico previsto di 126".

"Se i livelli di sicurezza continuano ad essere buoni, lo si deve esclusivamente alla professionalità e buona volontà dei singoli poliziotti i quali, però, da tempo percepiscono di essere dimenticati dal Ministero che apprezza le importanti operazioni che vengono riportate sui media locali e nazionali, ma non assicura nel concreto una risposta nel miglioramento delle condizioni di lavoro e sicurezza della realtà quotidiana - lamenta il segretario provinciale, Amedeo Landino - L'attività operativa era di grande qualità allora e lo è tutt'oggi, ma c'è qualcosa nei trasferimenti e le assegnazioni che, da diversi anni, non ha funzionato".

"Da oltre 100 a 66"

In particolare alla stazione di Bologna, tra i più importanti nodi ferroviari, si stima un numero di viaggiatori pari a 58 milioni l'anno, 160mila al giorno: "E' inspiegabile un catastrofico crollo di operatori così evidente; numeri risicati e servizi in aumento. Nel 2018 i Poliziotti del settore Operativo di Bologna C.le erano più di 100 ed erano già presenti i Militari, ora non si riescono a garantire più tutti i servizi, poiché si è arrivati a 66 con un organico da previsione ordinamentale di 126 operatori. Un meno sessanta che oggi pesa come un macigno sulle spalle dei Poliziotti e le Poliziotte in servizio alla Polizia Ferroviaria di Bologna, i quali fanno veramente il possibile per assicurare un servizio all’altezza di uno degli scali ferroviari più complesso e strategico di tutta l’arteria ferroviaria. Bologna C.le è al quinto posto per grandezza e volume di traffico tra le stazioni italiane, infatti conta una media di 159.000 persone al giorno, per un totale di 58 milioni l’anno, con un numero di convogli ferroviari che tocca i 700 al giorno di cui 200 ad alta velocità. Inoltre risulta l’unica stazione a non chiudere al pubblico nemmeno durante la notte".

Da Valsamoggia a Castel San Pietro

Landino ricorda che "la specifica competenza territoriale va da Valsamoggia a Castel San Pietro Termo, per cui la Polizia Ferroviaria è sempre coinvolta negli interventi di competenza di tutta l’area, oltre che per i servizi ad alto impatto come la vigilanza nella stazione di Casalecchio nei pressi del centro commerciale 'Gran Reno' e la vigilanza notturna nei weekend presso la stazione di 'San Pietro in Casale', finanche alle consuete aggregazioni fuori sede, che privano per diversi giorni di ulteriori poliziotti la stazione di Bologna".

"Difficile garantire la vigilanza a bordo treno"

Per il sindacato con questa importante carenza organica "risulta inoltre difficilissimo garantire un servizio di fondamentale importanza quale quello di vigilanza a bordo treno da parte di personale di Polizia specializzato in materia in quanto, come detto, il personale impiegato nel quotidiano basta a malapena a ricoprire gli interventi disposti dalla Sala Operativa e nemmeno. Oggi questo dato a nostro avviso risulta preoccupante, non solo per i riflessi negativi sul lavoro dei Poliziotti, ma soprattutto, se non si mette riparo a questa deriva organica veramente inspiegabile, a rimetterci non potrà che esserci il cittadino".

"E’ opportuno sottolineare la gravità di quanto sopra esposto - spiega Landino.- data l’attenzione che l’attuale Governo ha rivolto alla sicurezza nell’ambito ferroviario, viste le aggressioni di cui è vittima il personale che espleta servizio a bordo treno. Ben venga, a tal proposito, il potenziamento della struttura di 'FS Security' a seguito dell’iniziativa intrapresa dal MIT. Riteniamo opportuno tuttavia che si intervenga, ed anche tempestivamente, non solo per un ripristino del personale del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Bologna, ma anche per un ampliamento dello stesso".

Inoltre "è fondamentale infatti diffondere un messaggio di sicurezza non solo al cittadino che utilizza quotidianamente il treno come mezzo di trasporto, ma anche al personale di bordo affinchè possa svolgere la propria mansione lavorativa con maggiore serenità, nonché agli stessi Poliziotti che sono chiamati quotidianamente ad affrontare situazioni sempre più complesse e rischiose per cui poter contare su più operatori è garanzia di sicurezza per tutti".

Quindi l'appello al Prefetto e Questore di Bologna, al Sindaco di Bologna e ai Parlamentari locali affinché si riporti l’organico della Polizia Ferroviaria a numeri rispondenti al reale fabbisogno di un territorio ed una Stazione che rappresenta uno dei punti più strategici della rete ferroviaria, all’intersezione delle principali direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest", conclude.