Palpeggia e tenta di baciare la collega di lavoro: fermato in stazione

Un cittadino originario del Bangladesh è stato denunciato per violenza sessuale, per aver più volte palpeggiato e cercato di baciare una collega di lavoro, contro la sua volontà. A far scattare il fermo è stata la Polizia Ferroviaria che nell'ultima settimana hanno identificato 3.071 persone, arrestandone 2 e denunciandone 20.

Sono decine le pattuglie e le stazioni controllate in Emilia-Romagna, sia per l'opera di prevenzione e repressione dei reati negli scali ferroviari e a bordo dei treni, che per le misure adottate per garantire la sicurezza dei viaggiatori in concomitanza delle prime due settimane di settembre.

Gli agenti hanno anche rintracciato e riaffidato alle famiglie, o alle strutture protette, 7 minori non accompagnati.

Nel quadro delle attività preventive, è stata varata anche la Railpol Rail Action Week, settimana di controllo straordinario disposta dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzata al contrasto di attività illecite in ambito ferroviario.