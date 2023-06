Stazione, ancora una rissa in piazza XX settembre: un ferito grave

A meno di 24 ore dai controlli straordinari della Polizia a seguito di altri episodi violenti, si torna a parlare della zona stazione.

Oggi alle 14 circa è andata in scena l'ennesima rissa che ha fatto un ferito grave. Da quanto si apprende si sarebbero affrontati tra la Galleria 2 agosto e piazza XX settembre diverse persone straniere e sarebbero spuntate anche cocci di bottiglia.

Ad avere la peggio un 30enne che è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3) per una ferita da taglio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.

La zona non è nuova alle risse. Tra le più gravi a ottobre scorso quando una ventina di persone si erano affrontate mettendo in scena una vera e propria guerriglia urbana. Ad aprile un uomo era stato accoltellato in pieno giorno.

