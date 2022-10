Rissa con bastoni in zona stazione: "Non lasciamo le vie a chi non ha niente da perdere"

"Teniamo botta, ma dispiace, del resto siamo vicini alle zone più trafficate e più eterogenee della città". Giulio non è più giovanissimo e abita da diversi anni vicino alla stazione di Bologna, la porta della città, un crocevia di arrivi e partenze, tra treni e fermate dei bus.

Lì vicino, in via Boldrini, la notte tra sabato e domenica, si è consumata una rissa fra una ventina di persone, probabilmente tutte straniere, che si sono affrontate con i bastoni e hanno danneggiato parecchi veicoli. Ma quando la polizia è arrivata non ha trovato i responsabili: "E' una via di passaggio, ci sono molti uffici, qualche albergo quindi è terreno fertile. Per cosa? Per spacciare la droga" precisa Giulio. Una seconda mega-zuffa è avvenuta ieri sera in zona Ospedale Maggiore.

"Fila di chi vende e chi compra droga"

"A volte si sentono urla e si vedono stranieri che corrono qua e là, ma avvengono spesso 'col favore del buio', come l'ultima, e ci hanno rimesso quelli che avevano le macchine parcheggiate", dice invece Mary, una giovane residente.

"C'è la fila di chi vende e di chi compra. Sa che ci sono le vedette? Se sta qui a una certa ora, di solito nel pomeriggio, le vede posizionate, vedono da lontano se c'è qualche faccia nuova o una situazione che non quadra" ha detto un negoziante a BolognaToday.

"Anche se siamo vicini alla stazione, non è giusto a Bologna, nè nelle altre città, non mi piace dire 'è normale', altrimenti subentra la rassegnazione. Sa anche cosa non è normale? Ragazzi stranieri molto giovani, si percepisce che sono al servizio di qualcun altro. A volte hanno anche l'aria persa", dice un'impiegata.

Per ascoltare la voce di chi la zona la vive, il questore a giugno aveva incontrato residenti e negozianti: "Le forze dell'ordine passano, e te ne accorgi perché quando vedono le macchine della polizia e o dei carabinieri, si spostano, ma qui a parte qualcuna, a una certa ora si spengono le luci, rimangono aperti perlopiù i posti di fronte alla stazione" ha detto un'anziana che vive in zona.

"Non lasciamo queste vie in mano a gente che non ha niente da perdere"

Diversi intervistati preferiscono rimanere anonimi. "Qui viviamo o lavoriamo, abbiamo investito, non vogliamo che le persone non vengano, anzi dobbiamo fare iniziative e far vivere la zona per scoraggiare i malintenzionati - motivano - Quindi ai cittadini diciamo di frequentare i nostri locali, ci sono aree verdi, anche qui si mangia e si beve bene, ci sono dehors e tavolini, non lasciamo queste vie in mano a gente che non ha niente da perdere, resistiamo e non diamogliela vinta".