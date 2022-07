Stazione, l'unità mobile dei carabinieri sventa furto da 300 euro

I carabinieri hanno arrestato intorno alle 16 di ieri, 6 luglio, un cittadino tunisino di 40 anni per rapina impropria. L'uomo, dopo aver riempito due borsoni di capi di abbigliamento, per circa 300 euro, è stato scoperto dal cassiere del negozio Oviesse di via dei Mille e dopo una colluttazione è stato bloccato dai carabinieri in piazza XX Settembre.

La merce rubata è stata restituita, ma la perquisizione personale ha permesso di trovare nelle tasche dell'uomo, 6 dosi di cocaina per poco meno di 2 grammi, così stato segnalato alla prefettura come assuntore.

Dopo le segnalazioni di spaccio, bivacchi e degrado nelle zone intorno alla stazione centrale, nell'ambito dei cosiddetti servizi ad "alto impatto", in piazza XX Settembre stanzia una unità mobile dell'Arma al fine di fare prevenzione ed eventuale repressione dei reati.

Il 17 giugno scorso anche il questore di Bologna, Isabella Fusiello, aveva incontrato residenti e commercianti della zona per conoscere da vicino le problematiche segnalate e raccogliere le segnalazioni di disagio.

(Foto Unità mobile carabinieri)