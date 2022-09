Violenza sessuale in stazione: arrestato un quarantenne

E' un quarantenne, cittadino senegalese, il presunto autore della violenza sessuale nei confronti di una donna di 25 anni, consumatasi nella notte tra ieri l'altro e ieri nei pressi della stazione centrale di Bologna. All'uomo, che risulta senza fissa dimora e irregolare gli agenti sono arrivati dopo una indagine lampo durata 24 ore, fatta di testimonianza della vittima e recupero delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il quarantenne è stato arrestato e accusato di violenza sessuale aggravata.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di Bologna la giovane sarebbe stata vittima dell'uomo mentre cercava di rintracciare una sua amica. Insieme le due, provenienti da fuori Bologna, avevano passato la serata a Bologna ma avevano scelto di dormire in auto invece che tornare subito a casa fuori città. Al risvegli però la 25enne ha notato di essere stata sola in auto ed è uscita a cercare l'altra. Durante il peregrinare il quarantenne lha incontrata e si è offerto di accompagnarla, salvo poi portarla in un luogo appartato per poi violentarla.

Al termine della violenza, la 25enne è riuscita poi a rintracciare l'amica la quale ha dato l'allarme accompagnando la donna al posto di polizia ferroviaria. L'uomo è stato rintracciato in pochissimo tempo in zona, con l'aiuto dei militari dell'Esercito di pattuglia. Ancora in corso gli approfondimenti sul telefono di lui, che potrebbero fornire ulteriori elementi per ricostruire l’accaduto.