Bonus Inps, sospeso consigliere regionale della Lega

Stefano Bargi, il consigliere regionale della Lega in Emilia-Romagna che ha richiesto il bonus Inps di 600 euro, è stato sospeso dal partito. Lo conferma il capogruppo del Carroccio in Regione, Matteo Rancan.

"Il provvedimento disciplinare è identico a quello assunto per i deputati che si trovano nella medesima situazione - spiega Rancan - l'immagine della Lega e la buona volontà di migliaia di sostenitori non possono essere offesi da comportamenti sconvenienti, per quanto del tutto legali".