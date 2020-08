Covid, crescono i contagi e si abbassa l'età. Bonaccini: "Evitiamo che per qualche imbecille si torni indietro"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini definisce la situazione Coronavirus "sotto controllo" nonostante i numeri in crescita (questi i dati regionali più aggiornati). Il punto sull'emergenza Covid-19 lo fa a margine del Meeting di Rimini durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Sky Tg24.

Il confronto con l'Europa: l'Italia sta facendo meglio

"Se guardiamo a quello che accade nel resto d'Europa, questo è un paese che in questo momento sta arginando meglio di altri la pandemia. Però i numeri sono in crescita, e credo sia dovuto, da quello che registriamo e studiamo, ai rientri da vacanze dall'estero o in giro per l'Italia. Si è abbassata molto l'etè media dei positivi, seppur siano molto meno gravi di quando, qualche mese fa, avevamo i reparti di terapia intensiva pieni. Oggi ne abbiamo otto in Emilia-Romagna, erano quasi 500 solo qualche mese fa".

Il virus non è sconfitto: attenzione ai comportamenti scorretti

Però, raccomanda Bonaccini, "bisogna stare molto attenti, evitare di dire che il virus è sconfitto e chiedere alle persone di garantire e mantenere comportamenti adeguati. Ed evitare che per colpa di qualche imbecille o irresponsabile si debba tornare a chiudere quello che faticosamente, con grandi sacrifici, abbiamo riaperto. In questa regione, la situazione è oggi sotto controllo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(agenzia Dire)