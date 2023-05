Commissario straordinario, esplode la rabbia Pd: "Centrodestra contro Bonaccini per tornaconto elettorale"

Il Pd è il sul piede di guerra il giorno dopo la bocciatura del centrodestra regionale all’ipotesi di Stefano Bonaccini commissario straordinario per l’alluvione. Per la capogruppo regionale dem Marcella Zappaterra, che si appella alla premier Giorgia Meloni, si tratta soltanto di un’operazione politica in vista delle future elezioni regionali.

Il Pd in Regione si appella alla Meloni

"Miliardi da spendere, visibilità politica e relazioni da allacciare in vista delle prossime elezioni. Sembra che per qualcuno, a destra, la ricostruzione della Romagna sia solo questo. Non un servizio da prestare alla terra martoriata e alla popolazione provata da questa tragedia", va all’attacco la capogruppo dem. "La discussione che sta andando avanti da giorni sulla nomina del commissario alla ricostruzione, nomina che spetta al Governo, ricordo, viene ridotta solo a una questione pre-elettorale da una parte della destra emiliano-romagnola e nazionale”, sottolinea Zappaterra, che si appella alla presidente del Consiglio che dovrà individuare il nome del commissario straordinario. “Spero davvero che non pensi solo al tornaconto elettorale o alle pretese dei suoi alleati di governo, ma piuttosto alle soluzioni più utili ed efficaci nel difficile percorso sul quale saremo giudicati tutti".

I governatori di centrodestra che vogliono Bonaccini

A chiedere che sia il presidente della Regione Emilia-Romagna il futuro commissario, non è solo il Pd e diversi sindaci del territorio, a partire da quello di Bologna Matteo Lepore, compreso il primo cittadino di Forlì Gian Luca Zattini del centrodestra. All’appello si sono uniti anche alcuni presidenti di Regione, anche loro eletti nel centrodestra, come i leghisti Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia-Giulia) e Luca Zaia (Veneto), ma pure il forzista Roberto Occhiuto (Calabria) e il centrista Giovanni Toti (Liguria). “Per loro – aggiunge Zappaterra – è fisiologico che questo ruolo spetti al presidente pro-tempore della Regione Emilia-Romagna”. Nelle ultime ore era circolato il nome del vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti, il bolognese Galeazzo Bignami, ma lo stesso interessato si è tirato fuori dalla disputa.

La bocciatura del centrodestra locale

Ieri in Assemblea legislativa i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia sono usciti dall’aula durante il voto delle risoluzioni presentate dal centrosinistra riguardo all’emergenza alluvione, con diverse richieste rivolte al Governo, perché “è chiara la volontà di rompere la collaborazione”, ha dichiarato la capogruppo Marta Evangelisti. Non è stato apprezzato neppure l’intervento in aula di Bonaccini, “ci saremmo aspettati un po’ di autocritica e non una lezione su come si governa”, ha sottolineato il consigliere regionale Gian Carlo Tagliaferri. Ma anche la Lega si mette di traverso. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che non gradirebbe la nomina di Bonaccini, ieri ha escluso “veti, pregiudizi o antipatie nei confronti di nessuno”, ma a livello locale il partito ha posto un altolà al governatore. Il deputato romagnolo Jacopo Morrone chiede la nomina di un “commissario terzo, estraneo alla politica” e ha attaccato Bonaccini, a suo avviso interessato al ruolo di commissario perché “deve recuperare credibilità ormai in caduta libera”. In difesa del governatore sono intervenuti Davide Baruffi, della segreteria dem (e sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale), e il parlamentare del Pd Stefano Vaccari. "Spero prevalgano gli interessi della comunità non di questo o quel partito", ha detto Baruffi, mentre Vaccari si è rivolto direttamente al Governo e a Fratelli d’Italia: “Sappiamo che su questo ci sono differenze anche all’interno della maggioranza, ci auguriamo che si possano superare nell’interesse di un territorio che ha bisogno di risorse importanti”.