Mondo dell'educativa in lutto: morto Stefano Pieralli

"Cari amici. Stefano ci ha lasciati". Con queste parole l'associazione Plus ha diffuso la notizia della morte di Stefano Pieralli, attivista Lgbt e noto nel mondo dell'educativa per i suoi molteplici progetti. "Perdiamo un caro amico, un socio fondatore di Plus (l'associazione per le persone Lgbt+ sieropositive, ndr) una delle poche persone dotate di una grande capacità di analisi, di senso critico, di onestà intellettuale, un combattente, franco e generoso fino alla fine".

Alla già lunghissima catena di annunci di cordoglio si è aggiunto anche il sindaco Matteo Lepore. "A nome mio e dell'Amministrazione comunale tutta esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Stefano Pieralli. Bologna perde un educatore di straordinaria umanità, un attivista sempre impegnato per l’affermazione dei diritti delle persone LGBT. Una persona che tanto ha lavorato nell’ambito della riduzione del danno nelle dipendenze patologiche. Insieme a lui il Comune di Bologna ha realizzato quel luogo di salute e di partecipazione comunitaria agli obiettivi di salute che è il BlqCheckpoint”.