Strage Bologna, morto Sparti: era stato rinviato a giudizio per falsa testimonianza

Morto a Roma Stefano Sparti, figlio di Massimo, il maggiore accusatore di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro per la Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Sul decesso si stanno cercando di ricostruire i contorni. Dalle prime informazioni Sparti si sarebbe ucciso lanciandosi dalla finestra del palazzo dove viveva.

Sparti rinvio a giudizio per falsa testimonianza

Era imputato insieme all'ex Nar Luigi Ciavardini e Vincenzo Vinciguerra, ex di Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale, che sta scontando l'ergastolo per la strage di Peteano. I tre, che deposero nel processo in Corte d'Assise a carico dell'ex Nar Gilberto Cavallini - poi condannato all'ergastolo per la strage in stazione - lo scorso aprile erano stati rinviati a giudizio con l'accusa di falsa testimonianza.

Inizialmente erano 12 i testi accusati dalla Procura di falsa testimonianza e reticenza per alcune dichiarazioni rese durante il processo Cavallini, ma poi le altre posizioni sono state archiviate.

Nello specifico, Sparti rispondeva di falso per alcuni passaggi della testimonianza resa il 12 dicembre 2018, caratterizzata da numerosi "non ricordo". Tra questi, l'accusa ricordava quello relativo alla visita in ospedale al padre tre giorni prima della morte di quest'ultimo, ospedale del quale Stefano Sparti "non sapeva nè dove fosse e come si chiamasse". E in quell'occasione, ricordava poi la Procura, quando Sparti\ chiese al padre "perché avesse testimoniato il falso sulla strage ('Fioravanti e Mambro erano alla stazione in abiti da turisti tedeschi')", quest'ultimo, "che aveva dolori lancinanti, soffrendo le pene dell'inferno", gli aveva risposto che "non potevo fare altrimenti e l'ho fatto per voi'".