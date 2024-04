Luccicano le 'Stelle al merito del Lavoro': ci sono anche 24 bolognesi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sono 91 i cittadini e le cittadine a cui il 1 maggio il prefetto di Bologna, Attilio Visconti, consegnerà le ‘Stelle al Merito del Lavoro’. La cerimonia avrà luogo nel Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito dal Presidente Sergio Mattarella, su proposta del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai “lavoratori della regione che si sono particolarmente distinti per meriti di perizia, laboriosità, dedizione ed integrità personale nell’arco di almeno 25 anni”.

L'importante riconoscimento ai dirigenti delle Poste Massa e Varchetta

Tra loro ci sono anche Mauro Massa, Venditore Medium Imprese e Pa e Salvatore Varchetta, Top Account Manager Imprese della sede di via Zanardi, hanno ricevuto l’attestato di stima e riconoscimento dall’azienda e riceveranno il conferimento formale dalla Prefettura di Bologna.

“Sono davvero orgoglioso ed emozionato per questo riconoscimento – dichiara Salvatore Varchetta – non me lo aspettavo ma significa che nella vita professionale ho seminato bene. Questo traguardo rappresenta per me uno stimolo per continuare a essere un punto di riferimento per tutti”.

“Questo riconoscimento – dichiara Mauro Massa – conferma che ho lavorato con professionalità e responsabilità, nel rispetto dei principi etici aziendali. Il mio obiettivo è sempre stato quello di ascoltare attentamente i clienti per soddisfare le loro esigenze”.

'Stella al merito del Lavoro', tutti i nomi:

Paolo Bacchi Bologna Michele Benedetti Bologna Fabio Cantieri Bologna Gino Carboni Bologna Enzo Cognini Bologna Daniele-Paolo Dreoni Bologna Cinzia Ferrari Bologna Marinella Gozzi Bologna Renato Hrovatin Bologna Ilario Lodi Bologna Martino Magli Bologna Federico Andres Mascagni Bologna Mauro Massa Bologna Lanfranco Massari Bologna Gastone Minelli Bologna Paolo Naldi Bologna Michele Pagnoni Bologna Luigi Pellegrino Bologna Federica Taddia Bologna Guido Turola Bologna Rita Uguzzoni Bologna Salvatore Varchetta Bologna Barbara Vecchio Bologna Carlo Zoli Bologna Paola Babbi Forlì Cesena Walter Bellini Forlì Cesena Valter Fantini Forlì Cesena Annalisa Morelli Forlì Cesena Massimo Ponti Forlì Cesena Cristina Raggi Forlì Cesena Marco Rinieri Forlì Cesena Cinzia Tassinari Forlì Cesena Mirco Versari Forlì Cesena Davide Zanchini Forlì Cesena Tiberio Bonora Ferrara Chiara Ferrari Maria Ferrara Sergio Grigatti Ferrara Luciano Bersani Modena Iolanda Bruzzi Modena Ermanno Bugamelli Modena Stefano Campagnoli Modena Fernando Cesaroni Modena Claudio De Angelis Modena Andrea Florini Modena Sergio Giusti Modena Luigi Pellizzari Modena Maurizio Reggiani Modena Lorena Stanzani Modena Daniele Tanferri Modena Stefano Trivelli Modena Gian Luca Vandelli Modena Daniela Zanon Modena Giuseppe Boeri Piacenza Lorenzo Braghieri Piacenza Roberto Chiapparoli Piacenza Roberto Daverio Piacenza Marco Donati Piacenza Fabio Gatti Piacenza Enrica Migliavacca Piacenza Fabio Rapaccioli Piacenza Donato Rosa Giuseppe Piacenza Pier Enrico Alesina Parma Michele Bellino Parma Luigi Bontempi Parma Paolo Bottali Parma Paolo Canzian Parma Pier Luigi Copercini Parma Nicola Guerci Parma Franco Mazza Parma Patrizia Moneta Parma Alberto Montanini Parma Katia Pettenati Parma Elvis Ronzoni Parma Tommaso Spagnolo Parma Patrizia Fiorini Ravenna Vittorio Melandri Ravenna Davide Ricci Ravenna Giampietro Sabbatani Ravenna Mauro Salvatori Ravenna Luigi Arnone Reggio Emilia Roberto Bellini Reggio Emilia Marco Cassinadri Reggio Emilia Paolo Catellani Reggio Emilia Tiziano Ferrarini Reggio Emilia Barbara Fontanesi Reggio Emilia Elisa Fornaciari Reggio Emilia Carlo Iori Reggio Emilia Alberto Manfredini Reggio Emilia Giuseppe Parente Reggio Emilia Massimo Beleffi Rimini Roberto Lombardi Rimini