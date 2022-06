Stop motori diesel-benzina 2035: così Landini risponde in piazza VIII agosto | VIDEO

"E' bene ricordare cosa ha deciso l'Europa ieri: ha deciso che ad andare al 2035 le auto diesel e benzina non possono più essere vendute, banalmente questa cosa cambia tutto il sistema produttivo e rende necessario accelerare una sua riconversione". Lo dichiara il segretario della Cgil, Maurizio Landini, oggi a Bologna per un'iniziativa del sindacato.

"Non possiamo difenderci, dobbiamo in realtà investire su cosa significa il cambiamento produttivo e organizzativo, su come si costruisce il lavoro e come si investe. Questo vuole dire- avverte Landini- avere politiche industriali degne di questo nome, vuol dire anche un intervento pubblico e che anche le imprese devono iniziare ad investire in una certa direzione. Questo vuol dire coinvolgere anche i lavoratori, le lavoratrici e il sindacato". (Dire)