Gianni e la sua libreria che sta dentro un'auto: "Il mio modo onesto per provvedere alla famiglia"

Una vita avventurosa non priva di difficoltà quella che Gianni descrive tenendosi appoggiato alla sua auto, che ogni mercoledì in via Calabria e ogni domenica in via Andrea Costa diventa la sua libreria ambulante: "Sono qui da tredici anni, quando messo fortemente alla prova dal punto di vista economico (e non solo), mi sono dovuto inventare un modo onesto per poter provvedere a una famiglia allargata con la responsabilità di una figlia disabile. Oggi sono in pensione, ma non ci basta: ho comunque bisogno di guadagnare qualcosa" racconta sfiorando la copertina di uno Stephen King come per passare con orgoglio in rassegna titoli e autori a disposizione.

Come è venuta questa idea? Una passione per i libri?

"Più un bisogno, ma certamente i libri mi sono sempre piaciuti. Ne ho raccolti molti e tante persone hanno cominciato e regalarmene venendo a conoscenza di questa attività. Mi chiamano a sgomberare delle case (cosa che mi fa molto piacere) e delle cantine e così trovo anche qualche rarità che poi vendo qui".

Una libreria ambulante e ingegnosa dove ogni spazio è utilizzato e ottimizzato con creatività...

"Ho dovuto trasformare la mia auto per riuscire a esporre tutti i libri: mensole di cartone fissate ai finestrini, baule aperto, delle tele di plastica con tasche per infilarci i volumi e renderli visibili. Di necessità virtù insomma...".

Che libri ha nella sua raccolta?

"Ho libri di ogni tipo, dai romanzi ai manuali, oltre a tanti fumetti. Ma non solo: mi capita di venire in possesso di libri non facilmente reperibili e ho anche una clientela che li apprezza e viene apposta. Fra l'altro i miei prezzi sono molto bassi visto che vanno dai due ai cinque euro".

Una cosa che si intuisce osservando i libri di Gianni è la particolare cura con cui li tratta e li mette in mostra: sono rivestiti da una pellicola che sembra quella per uso alimentare, in modo che le intemperie non li rovinino (se piove si lavora lo stesso). Il prezzo è scritto a mano, su foglietti che stanno sotto la plastificazione e spesso hanno anche un commento: se passate da via Calabria una mattina, date un'occhiata e chiedete anche un consiglio di lettura che Gianni certamente saprà dare.