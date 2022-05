Strabologna 2022, il giorno della gara: tre percorsi, 15mila iscritti

Si tiene oggi domenica 22 maggio 2022 la 41esima edizione della Strabologna. Sin dal primo mattino centinaia di persone si sono concentrate lungo piazza Maggiore. Dalle 10:30 si parte tutti insieme -15mila le iscrizioni raggiunte- per i tre percorsi verde, blu e rosso, che si snoderanno tutti dentro porta.

Parte del ricavato di StraBologna 2022 sarà devoluto al fondo Oplà – lo sport è inclusione, un progetto UISP Bologna e Sportfund per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese legate allo svolgimento di pratiche sportive.

Tre percorsi: si sceglie poco prima di partire

Eccoli svelati! Anche quest’anno saranno tre i percorsi pensati dallo Staff organizzatore della StraBologna che permetteranno ai partecipanti di camminare tra le vie più belle della nostra Bologna.

Il percorso mini ha una lunghezza di 3,5km: è il percorso rivolto principalmente ai camminatori. Si parte da via Rizzoli e si passa per via Indipendenza e via Irnerio fino a porta San Donato, per poi girare in via Zamboni, arrivare in via Belle Arti e successivamente in via delle Moline. Il percorso continua in via Piella per permettere ai partecipanti di ammirare la famosa finestrella di Bologna, per poi proseguire su via Marsala fino a svoltare a destra su via Zamboni. Si arriverà al traguardo di piazza Maggiore attraversando via San Vitale.

Il percorso medio ha una lunghezza di 6,5km e si separa dal percorso mini in via Zamboni. Invece di tornare al traguardo, i partecipanti continueranno per via Petroni, passeranno per Piazza Aldrovandi fino ad arrivare in Strada Maggiore e via Fondazza, per poi passare da via Santo Stefano, svoltare in via Borgonuovo per ritrovarsi su Strada Maggiore per arrivare al traguardo in Piazza Maggiore passando per via Rizzoli.

Il percorso maxi ha una lunghezza di 10km ed è la novità di quest’anno! Si separa dal percorso medio in Via Santo Stefano. Invece di tornare al traguardo, prosegue per via Farini e via Barberia fino ad arrivare in Piazza Malpighi e successivamente passare per Piazza San Francesco. Passando per via del Borghetto si arriverà in via del Pratello dove si girerà in via San Rocco fino ad arrivare in via Riva di Reno e Piazza Azzarita. Proseguendo per via Calori e via Lame, si arriverà al Parco 11 Settembre. Una volta arrivati qui, si continuerà in via Azzo Gardino e si proseguirà su via Largo Caduti del Lavoro, arrivando su Via Marconi e successivamente in Via Ugo Bassi, fino al traguardo in Piazza Maggiore.

I partecipanti potranno scegliere direttamente il giorno dell’evento, il 22 maggio, il percorso che più preferiscono in base alle proprie esigenze. Attraverso la creazione di tre percorsi molto diversi tra loro, StraBologna ha voluto dimostrare di pensare a tutti i corridori e di essere adatta a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio.

Le deviazioni al traffico

Ovviamente ci saranno ripercussioni sul traffico e sul percorso degli autobus.

1^ fase chiusura centro storico 10 - 11:30

Dalle 10.15 fino alle 11.30 divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti nelle seguenti strade:

Via Rizzoli (partenza)

Via Indipendenza

Via Irnerio

Via Zamboni

Via Belle Arti

Via delle Moline

Via Righi

Via Piella

Via Marsala

Via Zamboni

Piazza di Porta Ravegnana

Via Rizzoli

Dalle 10.45 fino alle 12.45 divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti nelle seguenti strade:

Piazza Verdi

Via Petroni

Via San Vitale

Piazza Aldrovandi

Strada Maggiore

Via Fondazza

Via Santo Stefano

Via Farini

Via Barberia

Piazza Malpighi

Piazza San Francesco

Via Borghetto

Via del Pratello

Via San Rocco

Via riva Reno

Piazza Azzarita

Via Calori

Via Lame

Parco 11 Settembre 2001

Via Azzo Gardino

Largo Caduti del Lavoro

Via Marconi

Via Ugo Bassi

Piazza Maggiore

Inoltre, Via Santo Stefano (area pedonale), Via Dal Luzzo, Strada Maggiore, Via Rizzoli.

2^ fase riapertura Irnerio/Indipendenza/Mille 11:30 - 13

Le linee bus urbane ed extraurbane, nella circostanza, subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata necessarie allo svolgimento della manifestazione. Le modifiche saranno disponibili sul sito.

Divieti di sosta

Infine, dall’1 alle 15, verrà istituito un divieto di sosta in Piazza VIII Agosto, ad esclusione dei veicoli al servizio della manifestazione, mentre in Strada Maggiore, dal civico 80 a Vicolo Malgrado, verrà istituito un divieto di sosta con rimozione forzata per un totale di 6 posti auto.

