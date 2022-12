La Strabologna torna a primavera 2023: tutte le info

È ufficiale: la prossima edizione di StraBologna si terrà domenica 21 maggio 2023. La camminata ludico motoria non competitiva di Uisp Bologna torna la prossima primavera, pronta ad accogliere le cittadine e i cittadini per la sua 42° edizione. Nei prossimi giorni saranno svelati i colori ufficiali e contestualmente si apriranno le iscrizioni online.

Questa 42° StraBologna sarà sempre più orientata a celebrare il valore sociale dello sport, la salute, l’ambiente e la solidarietà con la nostra splendida città e il suo magico centro storico come cornice e protagonista assoluto!

L’organizzazione di questo evento è complessa e articolata ed è possibile anche grazie allo sforzo dei partner che supportano Uisp e Sport Per Tutti: prima di tutto il main partner Confartigianato Bologna Metropolitana, che accompagna StraBologna da cinque edizioni, Emil Banca protagonista e main partner del suo 16° Gran Prix Emil Banca – StraBologna Scuole che in collaborazione con Atletica Pontevecchio, Coop Alleanza 3.0 e Lloyds Farmacia continua il suo impegno a sostenere Uisp e i suoi eventi di promozione della salute.

La StraBologna Scuole, infatti, è già partita da un paio di mesi e i tecnici Uisp e Pontevecchio sono impegnati nell’erogazione di 750 ore di “avviamento all’atletica” gratuite donate a oltre 30 scuole primarie della città così come previsto dal Progetto Gran Prix Emil Banca. "A breve sveleremo le giornate dedicate alla StraBologna Scuole (marzo/aprile 2023) che si svolgeranno presso lo StraBologna Stadium (allo stadio di atletica dell’Arcoveggio) con la possibilità di far provare sul campo ai bimbi delle scuole primarie della città quanto appreso nelle ore di avviamento all’atletica".

Coop Alleanza conferma il suo supporto all’evento con l’erogazione dei Voucher per la spesa in abbinamento al pettorale e portando in piazza i ristori previsti dalla manifestazione. Lloyds Farmacia prosegue il supporto alla manifestazione ludico motoria e sarà di nuovo in Piazza con uno stand ad hoc confermando l’erogazione di un Voucher per il pettorale a disposizione degli iscritti. Conapi con il brand Mielizia sarà di nuovo tra i partner di StraBologna con un voucher dedicato ai partecipanti mentre Amici di Casa Coop sarà il protagonista assoluto della StraBologna da Cani e offrirà a tutti i cani partecipanti un pacco gara con splendidi prodotti in regalo e una bandana ufficiale da collezione da poter indossare durante l’evento del 21 maggio. Partecipazione confermata anche per i partner storici e quelli nuovi come Fini Sport, Avis, Gruppo Ciicai, CAR, Librerie Coop, MatteiPlast, Marzocchini, Fondazione ANT, Datti una Mossa!, S.M.A. Antincendio, Passion for Dogs, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche, Fresk’o, gruppo HERA, VIP Bologna odv e Foto Sport New. Infine, ringraziamo i nostri preziosi media partner: Il Resto del Carlino, Radio Bruno, TRC, èTV Rete 7 e Verni ADV.

Tra i punti di iscrizione ufficiali, che saranno forniti di kit con pettorali e t-shirt ufficiali, troviamo Librerie

Coop, Lloyds Farmacia, Decathlon, LuckySport e Sport3k. La mappa ufficiale sarà aggiornata di continuo e

può essere consultata sul sito www.strabologna.it nella sezione dedicata.

Sono confermate le giornate di Piazza dedicate allo sport e al benessere con apertura del villaggio venerdì

19 maggio; con la giornata di esibizioni di sabato 20 e la camminata ludico-motoria di domenica.

La modalità di partenza della corsa/camminata sarà svelata nelle prossime settimane, così come i percorsi

che, come sempre, toccheranno le vie più belle e caratteristiche del centro storico.