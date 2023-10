StraBologna, Lepore: “Un’edizione che sa di speranza”

Si è conclusa la 42^ edizione della Strabologna. Gli oltre 22mila partecipanti sono partiti da piazza del Nettuno, evitando il passaggio sotto alla Garisenda dopo le deviazioni al percorso. La “torre mozza” è stata, però, comunque protagonista dell’evento: “Questa è un’edizione che sa di speranza, dopo il rinvio causa alluvione e la preoccupazione che Bologna sta vivendo in questi giorni per la Garisenda” scrive Il Resto del Carlinoriportando le parole del sindaco Matteo Lepore. “Oltre al progetto di restauro della Garisenda a cui lavoreremo prossimamente scriverò una lettera indirizzata sia al ministro Sangiuliano sia all’Unesco per far riconoscere le Due Torri come patrimonio universale dell’umanità, per salvaguardarle al meglio” ha concluso il sindaco.