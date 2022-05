Tutto pronto per la StraBologna: ancora aperte le iscrizioni online

Dopo due anni di stop, domenica 22 maggio torna la StraBologna, la ormai tradizionale camminata di Uisp Bologna che quest'anno è alla sua 41esima edizione.

L'evento durerà tre giorni: da venerdì 20 a domenica 22 maggio sarà possibile trovare in piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner; sabato 21 maggio diverse associazioni sportive si esibiranno sul Crescentone e la domenica, alle 10:30, si partirà da via Rizzoli per l'evento sportivo.

Il villaggio

Da venerdì 20 maggio, in piazza Maggiore sarà inaugurato il villaggio espositivo con i partner dell’evento. Sabato 21, come da tradizione, molte associazioni sportive bolognesi si esibiranno all’interno di un palinsesto ideato per promuovere lo sport condiviso e aperto a tutti. Inoltre, sempre al sabato, si svolgerà la StraBologna Sprint la finalissima del progetto StraBologna Scuole – 15° Gran Prix Emil Banca. Per scoprire gli orari del villaggio espositivo e il palinsesto del sabato si può consultare il sito strabologna.it.

Parte del ricavato di StraBologna 2022 sarà devoluto al fondo Oplà – lo sport è inclusione, un progetto Uisp Bologna e Sportfund per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese legate allo svolgimento di pratiche sportive.

Le iscrizioni

All’evento è possibile iscriversi online sul sito strabologna.it o in uno degli oltre 50 punti iscrizioni situati a Bologna e Provincia fino al 19 maggio. Dal 20 al 22 maggio mattina, invece, sarà possibile iscriversi in piazza Maggiore nell’apposito stand. L’iscrizione alla StraBologna dà diritto alla maglia Classic, il pettorale con i voucher dei partner dell’evento e la possibilità di usufruire dei ristori situati lungo i percorsi.

I percorsi

Saranno tre i percorsi tra cui i partecipanti potranno scegliere, tutti con partenza in via Rizzoli alle 10:30, e arrivo in Piazza Maggiore. Il percorso mini ha una lunghezza di 3,5 km, il percorso medio ha una lunghezza di 6,5 km, il percorso maxi ha una lunghezza di 10 km. Un fiume di maglie giallo fluo, griffate dal main sponsor Confartigianato Bologna Metropolitana, da Coop Alleanza 3.0 e da Il Resto del Carlino, che si snoderà tra le vie del centro lungo percorsi che sono stati disegnati per garantire la massima sicurezza e anche il miglior scorrimento possibile dei tantissimi partecipanti.

Anche quest’anno si potrà iscrivere il proprio amico a quattro zampe per il quale e? previsto un pacco gara dedicato offerto da Amici di Casa Coop, il negozio di animali di Coop Alleanza 3.0, e punti ristoro lungo i percorsi.