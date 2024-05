Strade chiuse, modifiche alla sosta e bus deviati. E' il giorno della StraBologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Domenica di numerosi eventi in città. Grande flusso previsto per le strade cittadine, che potrebbero gravare sulla circolazione. Dalla processione della Vergine di San Luca, alla “Run for Mary”, camminata ludico-motoria in programma nel pomeriggio, fino alla StraBologna. L'ormai tradizionale manifestazione sportiva, che attraversa il centro di Bologna, rende necessarie alcune modifiche alla viabilità cittadina con conseguenze sui percorsi degli autobus, sulla sosta e il transito veicolare in alcune zone.

Orari e percorsi StraBologna 2024

La corsa parte oggi , domenica 12 maggio, da via Rizzoli alle ore 10:30. I partecipanti potranno scegliere liberamente uno dei 3 percorsi proposti: mini da 5km, medio da 7,5km e maxi da 10km – per tutti sarà disponibile il ristoro all’arrivo in Piazza Maggiore, mentre un primo ristoro è previsto in Strada Maggiore per coloro che percorrono i tracciati medio e maxi.

Come cambia la viabilità

Alcune strade saranno off limits. Il Comune ha disposto dalle 10.15 fino alle 11.30 il divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti nelle seguenti arterie cittadine: Via Rizzoli, Via Indipendenza, Via Irnerio, Piazza di Porta San Donato, Via Zamboni, Piazzetta Raviola, Via Belle Arti, Via delle Moline, Via Oberdan (attraversamento), Via Righi, Via Piella, Via delle Oche, Via Oberdan, Via Marsala, Via Zamboni, Piazza Verdi, Via Petroni, Via San Vitale (attraversamento), Piazza Aldrovandi (corsello destro direzione Strada Maggiore), Strada Maggiore (attraversamento), Via Guerrazzi, Via Santo Stefano Strada Maggiore (da Piazza Aldrovandi a Via Fondazza), Via Fondazza, Via Santo Stefano.

Dalle 10.45 fino alle 12.45 divieto di transito veicolare durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo necessario al passaggio dei partecipanti in Via Farini, Piazza Galvani, Via dell'Archiginnasio, Piazza Maggiore

Via Farini, Via De' Carbonesi, Via Barberia, Piazza Malpighi, Via Ugo Bassi, Via Rizzoli, Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore

Via Farini, Via De' Carbonesi, Via Barberia, Piazza Malpighi, Piazza San Francesco, Via del Borghetto, Via del Pratello, Via San Rocco, Via della Grada, Via San Felice (attraversamento), Via Riva Reno, Piazza Azzarita, Via Calori, Via Brugnoli (attraversamento), Via Calori, Via Lame (attraversamento), Via del Rondone, Parco 11 Settembre 2001, Via Riva Reno, Via Marconi, Via Ugo Bassi, Via Rizzoli, Piazza Re Enzo, Piazza Maggiore

Modifiche percorsi bus

Per permettere lo svolgimento della manifestazione sportiva, Tper ha annunciato che tutte le linee di bus saranno interessate da variazioni di percorso tra le ore 10 e le 13 circa.

In particolare, si tratta delle seguenti: 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 51, 52, 81, 86, 87, 91, 93, 96, 97, 98 e 101, tutte in entrambe le direzioni. Le modifiche le interesseranno in due fasce orarie diverse, ovvero dalle 10 alle 11:30 in concomitanza della chiusura del centro storico; e dalle 11:30 alle 13, dopo la riapertura di via Irnerio, via Indipendenza e via dei Mille. L’elenco completo è consultabile sul sito di Tper.

Modifiche per la sosta

Il Comune ha previsto divieti di sosta con rimozione forzata: dall'1 alle ore 15 in Strada Maggiore, dal civico 80 al vicolo Malgrado, e dalle 00:30 di venerdì 10 maggio alle 15 di domenica 12 su piazza Roosevelt, nell'area di sosta al centro della piazza. Dall'1 alle 15 di domenica, in piazza VIII Agosto, nell'area pedonale sarà consentita la sosta a dieci veicoli operativi a servizio della manifestazione.

Iniziative correlate: bus e piscine gratis e sconti sui treni regionali

Varie le iniziative per chi parteciperà alla manifestazione. Coloro che domenica 12 maggio si presenteranno con il pettorale della StraBologna sugli autobus Tper di Bologna e provincia (ad esclusione delle linee a tariffa speciale) potranno circolare gratuitamente fino alle 14, ed è disponibile uno sconto del 20% sui treni regionali Tper per raggiungere Bologna.

Sempre grazie al pettorale dell’evento, a partire dalle 14 si potrà entrare gratuitamente in tutte le piscine Sogese di Bologna e provincia.

Infine, gli iscritti alla StraBologna potranno partecipare anche alla StraTaffio. Presentando il pettorale della corsa, dal 10 al 12 maggio in Piazza Maggiore saranno consegnati 5.000 carnet, fino ad esaurimento scorte, con sconti da utilizzare presso bar e ristoranti che aderiscono all'iniziativa.

Operazione rifiuti

Uisp si pone l’obiettivo di realizzare una manifestazione sostenibile che salvaguardi e valorizzi l’ambiente. In collaborazione con BolognaRipuliamoci e Giro d’Italia Plogging anche quest'anno ci saranno i volontari di StraPlogging, un gruppo dotato di tutto il necessario per raccogliere i rifiuti lungo il percorso, che partirà in coda alla manifestazione.