Infortunio sul lavoro in Strada Maggiore: precipita dal secondo piano, operaio gravissimo

Un uomo di 32 anni è ricoverato in gravissime condizioni al Maggiore di Bologna, attualmente in pericolo di vita. Il 32enne è stato portato in ospedale dopo essere stato soccorso in una palazzina di Strada Maggiore. non si conoscono i dettagli dell'accaduto, ma dalle prime informazioni sembra che si tratti di un operaio precipitato durante l’esecuzione di alcuni lavori, intorno alle 16:30.

L'uomo, per ragioni ancora da chiarire, sarebbe caduto dal secondo piano, con un volo di diversi metri. I soccorsi sono arrivati subito con autoambulanza e automedica, mentre a far luce sull'accaduto sarà la polizia, intervenuta sul posto con una volante.