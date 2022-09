Trovato morto nella cantina dell'albergo: il cadavere lì da giorni

Un uomo di circa 60 anni è stato trovato morto in una cantina afferente a un albero in strada Maggiore. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di ieri e sul posto si sono recati una pattuglia di carabinieri del centro e il coroner. Secondo un primo esame il 60enne era deceduto da giorni, forse quattro o cinque. L'uomo, volto conosciuto dalla forze dell'ordine sembra da una prima analisi morto in conseguenza di una caduta, oppure ancora a causa di un malore. Su disposizione della procura, sulla salma è stata disposta l'autopsia.