Rapina in strada Maggiore: bottiglia in mano, minaccia due ragazzi

Un ragazzo di 19 anni, con già alle spalle diversi precedenti, è stato arrestato dalla polizia ieri sera, dopo una rapina a danno di alcuni coetanei. Tutto si è consumato in pochi minuti in strada maggiore, intorno alle 20:45. E' stato il 19enne ad avvicinare e incalzare i due con richieste insistenti di denaro, mentre in mano teneva sempre una bottiglia di birra vuota.

All'ennesimo rifiuto di cedere denaro il giovanissimo ha infilato la mano in tasca e si è fatto più aggressivo: a quel punto una delle due giovani vittime, temendo che nella giacca potesse nascondersi un'arma, ha ceduto e ha dato 30 euro in contanti al ragazzo, il quale poi si è allontanato.

Una fuga che però non è durata molto: non appena uscito dalla visuale, alla polizia è arrivata la chiamata per il fatto avvenuto e la descrizione del soggetto in questione. Non ci è voluto molto alle volanti per risalire al 19enne, che stava dirigendosi verso la porta sui viali. Identificato e perquisito, addosso al 19enne sono stati trovati i denari ma nient'altro che potesse far pensare a un'arma da taglio. Dopo i dovuti accertamenti, lo stesso 19enne è stato condotto in camera di sicurezza.