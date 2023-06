Viabilità Appennino critica dopo l'alluvione: preoccupano Fondovalle Savena e via Idice

Superata la fase emergenziale "si pone la discussione sulla necessità di ricostruzione, con particolare riferimento alle infrastrutture viarie della Città Metropolitana di Bologna". Lo chiede il Gruppo Consiliare Uniti per l’Alternativa di San Benedetto Val di Sambro.

"I temi principali sui quali abbiamo interrogato e stiamo interrogando la Città Metropolitana sono diversi - fann sapere - se per la SP59 Vado – Monzuno, attualmente chiusa in comune di Monzuno, i cui lavori di ripristino risultano in corso, ci preoccupa molto quanto asserito dall’Ente riguardo agli interventi manutentivi che interessano rispettivamente la S.P. 61 Val di Sambro, la S.P. 57 Madolma e la S.P. 24 Grizzana, i cui interventi erano stati finanziati a fine anno 2022, ma che ad oggi non risultando ancora affidati, rendendo concreto il rischio che gli stessi non vengano eseguiti".

SP Fondo Valle Savena, chiusa da mesi, e la SP7 Via Idice

Particolare attenzione del gruppo sulla SP Fondo Valle Savena, chiusa da mesi, e la SP7 Via Idice: "Rispetto alla Fondo Valle Savena, purtroppo i timori evidenziati fin da subito riguardo alla complessità degli interventi necessari, e di conseguenza dei tempi occorrenti per la riapertura, si sono confermati, con tutte le difficoltà e le preoccupazioni che ne conseguono, tenuto conto che ad oggi al Consiglio non sono stati ancora dati tempi certi sulla possibile riapertura, nonostante le tante sollecitazioni. Riguardo invece alla SP7 Via Idice, siamo assolutamente convinti che l’Ente debba predisporre con urgenza un piano strutturale di ricostruzione, che abbiamo chiesto possa essere attivato con urgenza", scrivono in una nota.

"Si intervenga subito laddove le risorse sono già disponibili da diversi mesi"

"Tutte queste infrastrutture rappresentano fondamentali collegamenti per l’Appennino: e se la chiusura di alcune di esse ha messo in crisi l’intero ambito, con ripercussioni pesanti su famiglie ed attività, altrettanto dannosa e pericolosa potrebbe essere la scelta di non eseguire interventi manutentivi programmati in ambiti che già prima di questi eventi erano molto critici e che ora versano in condizioni ancora peggiori - spiegano - Per questo continuiamo ad insistere nella nostra azione affinché si intervenga subito laddove le risorse sono già disponibili da diversi mesi, mentre sulle altre (Fondo Valle Savena e SP7 Via Idice) si avvii una programmazione che in tempi rapidi possa portare alla individuazione di soluzioni concrete e realizzabili, mettendoci a disposizione per collaborare in questo fondamentale processo di area vasta, quella Appenninica, che non può più aspettare. Tutto ciò ricordando che in un contesto così difficile, diventa importante riuscire a definire modalità e tempi di azione che consentano a cittadini ed attività di potersi programmare ed organizzare".

Fondovalle Savena, Città metropolitana e sindaci fanno il punto

Il prossimo 5 luglio a Loiano assemblea pubblica di aggiornamento sui lavori effettuati, in corso e futuri, mentre si è svolto ieri un incontro tra la Città metropolitana di Bologna e i sindaci dei comuni di Pianoro, Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro e Monzuno per fare il punto sullo stato dei cantieri e sulle prossime lavorazioni relative alla strada intercomunale Fondovalle Savena: "L'avanzamento dei lavori e seguenti sopralluoghi hanno purtroppo evidenziato la necessità di maggiore tempo e risorse economiche rispetto alle più ottimistiche previsioni iniziali. Tante strade sono già state riaperte, ma altre per arrivare all’apertura necessitano ancora di tempo, come la Fondovalle" rende noto la Città metrpolitana: "Condividiamo con i sindaci i grandi disagi derivanti da questa chiusura. Come evidenziano anche le variazioni di bilancio, la Città metropolitana sta dando continuità e le risorse economiche disponibili per l'azione dei propri tecnici, a cui va ancora una volta la mia gratitudine per lo straordinario impegno di questo difficile periodo, utile al ripristino della viabilità e alla riapertura di tutte le strade provinciali il prima possibile - dichiara il consigliere delegato alla Mobilità sostenibile e Infrastrutture viarie, Paolo Crescimbeni - Chiediamo al Governo il massimo impegno e rapidità per non interrompere questa importante azione, indispensabile per tutte le comunità locali, trasferendoci rapidamente le risorse segnalate".

Si è infine convenuto con i sindaci di svolgere un’assemblea pubblica il giorno 5 luglio alle 20:30 presso il cinema di Loiano, per informare e aggiornare i cittadini sullo stato dei lavori effettuati, in corso e previsti.