Strade chiuse e forti disagi al traffico in città e in provincia

In città è stata riaperta via Saffi, in direzione periferia, la direttrice che desta ancora forti preoccupazioni per l'esondazione del Ravone, ma resta critica la viabilità in città e in provincia, a causa di allagamenti e frane.

Strade provinciali chiuse (agg. ore 8 del 18 maggio)

SP 7 Valle dell'Idice in vari tratti dal km 10 (Noce di Mercatale) al km 20+000 (Savazza) in comune di Monterenzio - dal km 2+000 (Quinzano) al km 6+700 (Loiano) in comune di Loiano

SP21 Sillaro chiusa da località Belvedere km 32 in comune di Castel del Rio verso Firenze

SP 33 Casolana per crollo km 1+500 per frane + 3+600

SP 34 Gesso chiusa in molti tratti e al km 9+500 nel comune di Fontanelice

SP 36 Val di Zena al km 6+000 località Botteghino di Zocca per esondazione del torrente Zena

SP 610 Montanara in vari tratti tra Casalfiumanese e la Toscana

SP 6 Zenzalino da Budrio per crollo del ponte del fiume Idice

SP12 Basso Reno

SP 14 Codrignanese in località Borgo Tossignano km 9 per esondazione Santerno

Sp Bordona

SP26 Sant'Antonio chiusa sui ponti di Sillaro e Idice per acque alte

SP30 “Trentola” al km 4+000 (sottopasso A 14) nel comune di Dozza

SP 37 Ganzole chiusa km 2 loc. Pieve del Pino e al km 6 (loc. Ganzole)

SP 46 Castel MAggiore - Granarolo

SP 50 Sant'Antonio al km 5+000 all'altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli, comuni di Imola/Medicina

SP51 - SP 53 Medicina - bivio Selice al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola

SP 54 Lughese chiusa da Imola a Mordano ESCLUSI per esondazione Sillaro

SP 68 Val d'Aneva al km 12+000 (Castel d'Aiano) per frana

SP 74 Monghardino km 3+600 per lavori di contenimento frana

SP 79 Pian di BAlestra km 9+500 per lavori di contenimento frana

SP 80 Cardinala al km 3+500 all'altezza del Ponte sul Sillaro località Spazzate Sassatelli nel comune di Imola in via precauzionale per acque alte

SP 253 San VIatle chiusa sul ponte del Sillaro per acque alte

SP 325 lavori in corso dal km 6 (Lama di Setta) al km 12 (Vado)

Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria

SS 65 Futa, per frane in diversi punti e la Trasversale di Pianura per allagamenti in diversi punti e la via Emilia direzione Imola

Sp 59 Monzuno chiusa al km 2 in comune di Monzuno e con limitazioni tra i km 10+000 (Monzuno) e 18+000 (Loiano)

Fondovalle Savena e SP 325

SP 45 Saliceto chiusa dal km 5 (Trasversale di Pianura) a Bentivoglio

Viabilità modificate per lavori in corso

SP 23 Ponte Verzuno - Suviana lavori in corso al km 1 e 4 - interruzione

SP 24 Grizzana lavori in corso dal km 4+700 con senso unico alternato

SP 26 Lavino lavori in corso dal km 22+500 al km 23+000

SP 27 Valle del Samoggia al km 17+000 e 23+000 località Savigno

SP40 Passo Zanchetto lavori in corso al km 7

SP62 Riola-Camugnano-Castiglione lavori in corso al km 1+500

SP67 Marano km 7+300

SP 72 km2+500

SP75 Montemaggiore località Loghetto km 5+500per lavori di contenimento frana

SP81 Campeggio

SP86 Lungosavena limitazioni nelle uscite verso Granarolo Emilia

Strade riaperte

SP 31 Colunga

SP 44 Bassa Bolognese

SP 48 Castellli Guelfi

SP 42 “Centese”

Strade chiuse nei comuni metropolitani

- a Bentivoglio: Via Saletto da rotonda Fabbreria a via Scapino e Via Santa Maria in Duno tra via Calcarata e via Vietta

Via Ghiaradino

Via Malcampo

Via Volpino

Via Lumachina

Via Rabuina

Via Marana nel tratto compreso tra via San Zenone e Via Rabuina

via Larghe San Zenone

la Trasversale di Pianura tratto da rotonda Corinna Testi Pescatori a Villafontana (via San Vitale)

SP6 Zenzalino Nord da rotonda Pescatori

Via Rabuina da via Edera a Via Bagnaresa (il ponte è interdetto)

Via Vigorso, dall'incrocio con via Rabuina fino a incrocio con via Dritto

via Dritto

via Bagnarola

via Marana da Bagnarola a Maddalena di Cazzano

via Cavalle, da Mezzolara a Minerbio

- a Casalecchio: traffico intenso in via Porrettana critica per lo smaltimento dei camion in uscita dall'autostrada interrotta per lo smottamento

chiusa via Da Vinci

via Berlinguer e via Ronzani riaperte

- a Imola:

via Ponticelli Pieve

via Grillo

via Pieve S. Andrea

via Maduno

via Valentonia

via Tombe

via Bolognesi

via Ladello

via San Salvatore

via Correcchio da via Nuova a San Vitale

via Budriese angolo via Gambellara

via Nuova dal ristorante La Sterlina

via Ponte Bettola

via Rondanina

via Sguazzaloca

via Graziadei

via Tiro a segno

via Casola Canina

- a Marzabotto:

SS 64 Porrettana - Devizione possibile passando da Lama di Reno senso unico alternato. Divieto mezzi superiori alle 3,5 t

Via Ca' Bianca

Via Cuppio

Via Malfolle all'altezza della località I Luoghi

strada a Montasico, prima della borgata Croce, all'altezza del recente terrazzamento

via san Martino

via Mazzagatti(Luminasio)

Tratto della SP 325 altezza vecchio ponte Allocco

Strada comunale Steccola Via Termine interrotta per grossa frana

Via Torrenera

Via Ronzano

- a Sasso Marconi

Via Sant’Anna - Strada ostruita da più frane, evacuate diverse persone. Primi, complessi interventi per riaprire le frane

Via Campiano - Numerose frane bloccano la strada, diverse persone isolate

Via Belvedere e Via delle Valli - Frane con persone isolate

SP 58 Badolo - Sotto la rocca la strada ha ceduto, chiusa

Via Montecapra - Strada chiusa con persone isolate

Via Ancognano - Strada bloccata da frana, altre frane tra la parte interrotta e via Pieve del Pino

Via Pieve del Pino - Frane che interrompono la strada in diversi punti

SP 74 Mongardino e Via Olivetta - Diversi smottamenti che bloccano le strade in più punti

Via Nugareto - Diverse frane e parti di strada erosa, persone isolate

Via Rasiglio, via Tignano, via Samorè, via Scalocchia e via delle Orchidee - Strade interrotte da diverse frane

Via Moglio - Strada interrotta da due grandi frane

Via Boschi di sotto - Strada bloccata da una grossa frana

Via Campescolo - Frana che chiude la strada all’inizio

Via Rupe - Alberi caduti e strada chiusa all'altezza dei civici 25 e 25/2

Via Rio Conco - Interrotto l'ultimo tratto della strada per esondazione, tolti i primi alberi caduti

Via Colliva - Strada chiusa, si è temporaneamente attivata una strada alternativa in proprietà privata

Via Ganzole - Strada parzialmente riaperta, transito difficoltoso

notizia in aggiornamento

Maltempo, le ultime notizie

Maltempo nel bolognese, i video