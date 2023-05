Ricostruzione post alluvione, 25 cantieri sui corsi d’acqua nel bolognese (ancora chiuse oltre 200 strade)

Rimangono oltre 23mila le persone che, alle 12 di oggi, risultano aver dovuto lasciare la propria casa: la maggior parte nella provincia di Ravenna con 17 mila evacuati. Intanto stamattina è sceso a 1.767 (-933 unità) il numero delle persone accolte in strutture di protezione civile dei Comuni o in albergo, di cui 92 minori: sono 1.209 nel ravennate, 311 nel bolognese, 241 nel forlivese-cesenate e 6 nel riminese. Così i numeri aggiornati alla tarda mattinata odierna e forniti dalla Regione Emilia Romagna .

Volontari in campo

Sono oltre 1.800 i volontari al lavoro in questo momento in Emilia-Romagna. Di questi, 315 sono volontari dell’Emilia-Romagna, 650 appartengono alle organizzazioni nazionali di volontariato e restanti appartengono alle colonne mobili regionali di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Alto Adige, Lombardia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Liguria, Valle d’Aosta e Umbria.

Inoltre, nel ravennate sono operativi 57 volontari attivati nell’ambito del Meccanismo europeo di mobilitazione (Dipartimento nazionale di Protezione civile): si tratta di 25 operatori provenienti dalla Slovacchia e 32 dalla Slovenia, 41 dalla Francia e oggi è in arrivo la colonna mobile dal Belgio attrezzati con potenti pompe di aspirazione e kit idraulici.

Tutte le persone che vogliano dare un aiuto fattivo nelle aree colpite dal maltempo debbono rivolgersi ai comuni per poter organizzare al meglio le attività.

Cantieri avviati sui corsi d’acqua

Dopo l’emergenza ne sono stati avviati almeno 63. Di questi 21 cantieri nel ravennate di cui 9 di riparazione di brecce e altri 11 per rimozione legname o sistemazione altri danneggiamenti. Almeno 25 cantieri nel bolognese: 15 cantieri tra riparazione di brecce (5) e sistemazione di danneggiamenti arginali (10), oltre a una decina di interventi di rimozione rifiuti dal letto dei fiumi; 3 cantieri nel riminese (2 di sistemazione di danni arginali e 1 di rimozione dei rifiuti). Sono 14 i cantieri già in corso nel forlivese-cesenate: 4 di riparazione delle rotte sugli argini principali e 10 cantieri di pulizia dei fiumi. Al via nei prossimi giorni almeno 10 somme urgenze contro i danneggiamenti (dove non ci sono rotture) e per il ripristino di erosioni spondali lungo chilometri di arginature.

Pompe idrovore

Sono 173 le pompe idrovore complessivamente impegnate nell’emergenza ad oggi: 112 messe a disposizione dai Consorzi di Bonifica, 20 dalla Regione Emilia-Romagna, 36 da altre Regioni e 5 da altri Stati dell’Unione europea.

Viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, sono 672 le strade chiuse, di cui 258 chiuse parzialmente e 414 totalmente. A Bologna sono 213 (83 parziale e 130 totale), 252 in provincia di Forlì-Cesena (85 parziale e 167 totale), 164 nella provincia di Ravenna (78 parziale e 86 totale) e 39 nel riminese (10 parziale e 29 totale).

Frane

Risultano attive 376 frane principali, concentrate in 57 comuni. Ma sono attive migliaia di micro-frane. Tutte le squadre di rilevatori (soprattutto nel ravennate e in provincia di Forlì-Cesena) sono in campo per ulteriori aggiornamenti, anche con i droni laddove le strade non sono più percorribili.

Strade provinciali chiuse nel bolognese (alle ore 9 del 24 maggio)

Strade chiuse:

SP 6 “Zenzalino” chiusa da Budrio per crollo del ponte del fiume Idice

SP 7 “Valle dell’Idice” nei tratti dal km 10+000 al km 17+000, e dal km 17+500 al km 18+500 chiusa al transito ad eccezione dei residenti, dei mezzi di soccorso e di servizio autorizzati

SP 7 “Valle dell’Idice” nel tratto dal km 17+000 al km 17+500 chiusura totale al transito

SP 15 “Bordona” chiusa per lavori in corso su tutto il percorso nei comuni di Casalfiumanese e Castel del Rio

SP 21 “Sillaro” chiusa da località Belvedere km 32+000 in Comune di Castel del Rio verso Firenze

SP 22 Valle dell'Idice - SS 65" dal km 2+000 (Quinzano) al km 6+700 (Loiano) in Comune di Loiano

SP 29/1 “Sant'Antonio” chiusa al km 13+000 (loc. Sant’Antonio)

SP 33 “Casolana” chiusa al km 1+500 per frane nel comune di Fontanelice, al km 3+600 per crollo e al km 6+000

SP 34 “Gesso” chiusa in molti tratti e interrotta al km 9+500 e al km 10+500 per crollo nel comune di Fontanelice

SP 36 “Val di Zena” chiusa dal km 8+300 località Laghetti dei Castori per esondazione del torrente Zena e senso unico alternato con semaforo e limitazioni alla circolazione al km 4+500 per smottamenti

SP 37 “Ganzole” chiusa km 2+000 loc. Pieve del Pino nel comune di Sasso Marconi

SP 50 “Sant’Antonio” dal km 4+000 fino a località Spazzate Sassatelli – intersezione SP 80 e temporaneamente al km 2+000 per realizzazione bypass idraulico

SP 51 “Medicina-Bivio Selice” al km 10+000 località Casa Bettola nel comune di Imola

SP 53 “Bivio Selice” dal km 2+500 al km 4+000

SP 58 “Pieve del Pino” dal km 5+100 (intersezione con la SP37 “Ganzole”) a fine strada, nel territorio dei Comuni di Pianoro e Sasso Marconi

SP 59 “Monzuno” chiusa al km 2 in comune di Monzuno

SP 68 “Val d’Aneva” chiusa al km 12+000 (Castel d'Aiano) per frana

SP 74 “Mongardino” chiusa km 3+600 per lavori di contenimento frana

SP 75 “Montemaggiore” chiusa dal km 2+000, passando per località Loghetto km 5+500, fino al km 8+000 loc. Montemaggiore

SP 79 “Pian di Balestra” chiusa al km 9+500 per lavori di contenimento frana nel comune di San Benedetto Val di Sambro

SP 80 “Cardinala” tutta (da Campotto FE a Spazzate Sassatelli - SP50)

SP 325 "Di Val di Setta e val di Bisenzio" chiusa dal km 7+000 (loc. Allocco) nel comune di Marzabotto al km 13 (loc. Gardelletta). Venendo da Sasso Marconi, occorrerà deviare leggermente su via Allocco quindi imboccare la vecchia Autostrada del Sole temporaneamente riaperta per circa 1 km, quindi si rientra sulla SP 325 a valle di Vado

SP 610 “Montanara” tra il centro abitato di Castel del Rio (km 56+500 circa) e il km 62+626 (confine con Firenze)

Interrotta anche la Fondovalle Savena al km 13+000 (Gole di Scascoli) per eventi meteorologici precedenti.

Sono percorribili con limitazioni locali e/o temporanee alla circolazione

SP17 senso unico alternato con semaforo sul ponte al km 1+000

SP23 “Ponte Verzuno - Suviana” lavori in corso al km 1 e 4

SP24 “Grizzana” lavori in corso dal km 4+700 con senso unico alternato

SP26 “Lavino” lavori in corso dal km 22+500 al km 23+000 con senso unico alternato

SP27 “Valle del Samoggia” al km 17+000 e 23+000 località Savigno

SP37 “Ganzole” al km 6 (loc. Ganzole)

SP40 “Passo Zanchetto” lavori in corso al km 7

SP59 “Monzuno” limitazioni tra i km 10+000 (Monzuno) e 18+000 (Loiano)

SP62 “Riola-Camugnano-Castiglione” lavori in corso al km 1+500

SP67 “Marano Canevaccia” km 7+300

SP72 km 2+500 e 7+000 Campolo – Comune di Camugnano

SP81 “Campeggio” al km 1+800 senso unico alternato con semaforo

SP324 del Passo delle Radici al 13+950 Loc. Casa Rita senso unico alternato e divieto transito mezzi pesanti per frana

Strade riaperte

SP 12 “Basso Reno”

SP 14 "Codrignanese"

SP 30 “Trentola”

SP 31 “Colunga”

SP 44 “Bassa Bolognese”

SP 45 “Saliceto”

SP 46 “Castel Maggiore – Granarolo”

SP 48 “Castelli Guelfi”

SP 54 “Lughese”

EXSP85 Fondovalle Savena da Ponte delle Oche a Ponte della Boaria

Aperta anche la Futa a Livergnano dalle 6 alle 22.

