Maltempo e viabilità: la mappa delle strade ancora chiuse al traffico

E' tornato il sole, ma gli strascichi del maltempo avranno coda lunga sulla viabilità. Dalla prefettura arriva il punto sulle strade provinciali che resteranno ancora chiuse perchè allagate, danneggiate o in quanto richiedono ulteriori interventi per il ripristino della sicurezza.

Strade provinciali chiuse

Resteranno chiuse al traffico per alcuni giorni ( al momento non è ancora possibile indicare una data di riapertura) le seguenti strade:

SP 7 Valle dell'Idice (Comuni di S. Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Monterenzio, Monghidoro)

SP 33 Casolana (Comune di Fontanelice)

SP 59 Monzuno (Comuni di Monzuno e Loiano)

SP 75 Montemaggiore (Comune di Monte San Pietro)

Temporaneamente chiuse perchè ancora allagate:

SP 50 S. Antonio (Comuni di Medicina ed Imola)

SP 80 Cardinala (Comune di Imola)

Chiuse al traffico totalmente ma transitabili in emergenza dai soli veicoli di soccorso e forze dell'ordine:

SP 34 Gesso (Comuni di Fontanelice e Casalfiumanese)

SP 36 Val di Zena (Comuni di S. Lazzaro di Savena e Pianoro)

Strade provinciali riaperte

Sono invece state riaperte, seppure riportanti alcuni danni e limitazioni ( sensi unici alternati con semafori) le seguenti strade:

SP 27 Valsamoggia (Comuni di Valsamoggia)

SP 37 Ganzole (Comuni di Pianoro e Sasso Marconi)

SP 26 Valle del Lavino (Comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa)

SP 74 Mongardino (Comune di Sasso Marconi)

Viabilità cittadina: situazione via Saffi e strade colli

Guardando invece alla viabilità cittadina, a Bologna resta chiusa via Saffi, allagata dopo l'esondazione sotterranea del Ravone. Qui alcuni locali sono stati allagati. Monta la rabbia tra i residenti, che si dicono sfiniti dal fatto delle frequenti criticità della zona.

Proseguono gli interventi sulle altre strade del Comune per ripristinare la viabilità. Al momento restano chiuse sui colli via Torriane (chiusa con cartellazione in Paderno-Torriane, Paderno-Colli e Paleotto-Torriane) e via del Poggio (con chiusura posta in Paleotto-Torriane).

Risolte invece le situazioni di criticità che si erano verificate ieri e che avevano portato a chiusure parziali o totali in: Via Gaibola, Toscana-Direttissima, Roncrio, Lastre Colli, Tunnel Sabena, Triumvirato, Felicina.

Tuttavia ancora al pomeriggio odierno la viabilità generale in città risulta appesantita, soprattutto in alcune zone come la Tangenziale, come segnalano alcuni cittadini.

