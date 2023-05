Ancora 476 le strade chiuse in regione. Treni, la Bologna-Rimini riapre del tutto

Il danno stimato per le strade provinciali in tutta l’Emilia-Romagna ammonta a quasi 680 milioni di euro, e quelle comunali a circa un miliardo di euro. Lo ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini durante l’incontro in Prefettura con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. “Poi ci sono 100 milioni per le statali. Sto parlano di strade per la gran parte in territori collinari e montani e non solo nelle zone della Romagna più colpite dall'alluvione ma anche quelle dell'Appennino", ha aggiunto Bonaccini. Al momento la Regione conta quasi 400 frane attive e 476 strade totalmente chiuse.

La circolazione ferroviaria

Migliora invece la circolazione ferroviaria. Domani, lunedì 29 maggio, riapre interamente la Bologna-Rimini. Lo ha annunciato Salvini, spiegando che verrà ripristinata anche la linea ferroviaria Adriatica, mentre martedì 30 riapre la linea Ferrara Bologna Rimini. “La prossima settimana è prevista riapertura del traffico merci a favore del porto di Ravenna. L'ultima criticità è la Bologna-Ravenna via Lugo, l'obiettivo che ci siamo dati è riapertura entro la metà di giugno. Sempre entro metà giugno riaprirà il tratto tra Lugo e Granarolo Faentino e a luglio riaprirà la Lugo Lavezzola", ha spiegato il ministro. "Per quanto riguarda i treni regionali - ha aggiunto Salvini - saranno da subito disponibili i regionali veloci Milano-Piacenza-Bologna e Rimini-Ancona". Per martedì 30 maggio è prevista invece "la disponibilità di tutta la linea Ferrara - Ravenna - Rimini con riapertura dell'ultimo tratto ancora chiuso, fra Portomaggiore e Ravenna, pur con limitazioni e rallentamenti dovuti alle attività di ripristino dell'infrastruttura a seguito dei danni provocati dal maltempo".