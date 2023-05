Si lavora ancora sulle strade statali: riaperture e chiusure in corso

Dall'inizio dell'emergenza Anas (Gruppo FS Italiane) sta impiegando più di 300 persone. Oltre quelle della Struttura territoriale dell'Emilia-Romagna è stato mobilitato personale Anas anche dalle altre sedi (Abruzzo, Lombardia, Toscana, Veneto e Calabria) e squadre incaricate per il servizio di Pronto Intervento.

Aperture e chiusure

Dalle 6 di lunedì 22 maggio, è stata riaperta al traffico la SS la SS 16 “Adriatica” a Cervia dal km 171 al km 173, precedentemente prima per consentire le attività dei Vigili del Fuoco.

La strada statale 65 “della Futa”, nella città metropolitana di Bologna, a causa della presenza di frane e smottamenti è chiusa al traffico nel comune di Loiano dal km 76,400 al km 72,600 e nei pressi del km 84 in comune di Livergnano.

La SS 67 è chiusa al traffico – per frane e smottamenti - nel comune di Portico e San Benedetto (FC), nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del km 154,400; a Rocca San Casciano è disposta la chiusura nei pressi del km 163,800 e nel comune di Dovadola, nei pressi del km 168,600 e del km 170,400.

La strada statale 726 “Secante di Cesena” è chiusa al traffico dallo svincolo n. 5 (km 31,500) allo svincolo n.3 (km 26,700).

La strada statale 71 “Umbro Casentinese Romagnola” è chiusa al traffico – per frane e smottamenti – dal km 226,800 al km 233,400 nei comuni di Sarsina e Quarto con deviazione del traffico sulla SS3 bis (E45) e fino al 29 maggio, sulla SS71 è inoltre disposto il divieto dei mezzi pesanti tra San Piero in Bagno e Quarto.

La strada statale 623 “del Passo Brasa” è chiusa al traffico, per frana, a Castel D’Aiano (BO) dal km 64,400 al km 64,600 mentre a Zocca (MO) è disposto il divieto di transito ai mezzi pesanti.

Fino a lunedì 29 maggio Anas ha ridotto il tratto soggetto al divieto di transito ai mezzi pesanti sulla SS 3 bis “Tiberina” (E45).

La modifica alla circolazione sulla E45 è valida per i mezzi con massa superiore alle 3,5 tn (ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza) che viaggiano in direzione Ravenna nel tratto incluso tra gli svincoli di Bagno di Romagna e Sarsina. A Sansepolcro è invece attivo il filtraggio dei mezzi pesanti con lunga percorrenza.

Viabilità zona colli bolognesi

Mentre in città sono state risolte tutte le chiusure o limitazioni di strade, è ancora critica la situazione sui colli a causa di moltissime frane o smottamenti. Il Comune di Bologna chiede quindi alla cittadinanza di non recarsi sui colli né in auto, né in bici, né a piedi, se non per motivi di reale necessità, anche laddove le strade sono percorribili

La situazione delle strade, chiuse o con limitazioni, in zona colli aggiornata alle 17 del 22 maggio:

via di Gaibola è aperta a senso unico alternato regolato da movieri

via dei Colli è aperta solo ai residenti nel tratto tra via Golfreda e via delle Lastre

via Golfreda è chiusa a 300 metri dell’incrocio con via Roncrio eccetto accesso ai soli residenti alle proprie abitazioni

via Roncrio è aperta solo ai residenti con tratti a senso unico alternato regolato da movieri

via del Poggio è chiusa con accesso ai residenti al civico 1 lato via Monte Donato

via della Palma è aperta ai soli residenti

via del Paleotto è chiusa con accesso ai residenti lato via Toscana, nel tratto compreso tra il Ponte Baily e via delle Torriane; e via di Jola, tratto tra via delle Torriane e via di Jola

via delle Torriane è aperta con senso unico alternato regolato da movieri in alcuni tratti

via di Casaglia è chiusa al civico 52, con accesso da via Monte Albano per i civici superiori e da via Saragozza per quelli inferiori.

via delle Lastre è chiusa nel tratto tra via dei Colli e il civico 8, con accesso ai soli residenti

via degli Scalini è aperta ai soli residenti

via di Barbiano è chiusa in prossimità del civico 32, con accesso ai soli residenti lato Castiglione fino al civico 32 e lato via San Vittore per i civici superiori

via di Ravone è aperta fino al civico 23 e accessibile ai pedoni e ai residenti dal civico 23 a fine strada

via di Sabbiuno è aperta con senso unico alternato in alcuni tratti

via della Fratta è chiusa a metà al civico 13, con accesso per i soli residenti ai civici dai due lati

via della Trappola è aperta ai soli residenti

Alluvione, info utili

Storie e testimonianze tra acqua e fango

Maltempo eccezionale nel bolognese, le immagini che non dimenticheremo

I mezzi pesanti in transito sulla E45 in direzione Cesena/Ravenna che devono raggiungere località a nord di Bagno di Romagna sono deviati con uscita obbligatoria allo svincolo di Sansepolcro, con prosecuzione sulla SS73 in direzione Arezzo per poi utilizzare l’autostrada A1.

I numeri

Finora - fa sapere Anas - per le principali operazioni sono stati impiegati sul territorio circa 110 mezzi. Da lunedì 15 maggio il servizio ‘Pronto Anas’ 800.841.148 ha gestito oltre 5600 chiamate, ricevendo una media di 813 richieste al giorno. La Sala Operativa di Bologna, in coordinamento costante con la Sala Situazioni Nazionale ha gestito oltre 460 eventi.

Inoltre è in corso una costante attività di monitoraggio e studio delle criticità in atto, con attrezzature tecniche speciali: droni e laser scan per la mappatura del territorio. Questi rilievi sono fondamentali sia per accertare lo stato dell’arte, sia per indicare se la frana è in evoluzione statica o dinamica.