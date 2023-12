Via Stradelli Guelfi: guida pericolosa e damigiana lato passeggero, fermata 60enne

Una 60enne è stata arrestata dalla polizia in via Stradelli Guelfi per guida in stato di ebbrezza. E' successo ieri sera alle 20, quando la donna è stata vista a bordo del suo mezzo sbandare invadendo la corsia opposta della strada. A quel punnto gli agenti si sono messi all'inseguimento, riuscendo a fermare la donna in via Due Madonne.

Dal test alcoolemico è risultato come la 60enne fosse in preda ai fumi dell'alcool, con un tasso di 2,48 g/l. A fianco al sedile passeggero poi, i poliziotti hanno notato una piccola damigiana di vino, vuota per metà. La donna non ha risparmiato resistenze ed improperi nei confronti dei poliziotti, tanto che per lei sono scattare le denunce anche di resistenza e rifiuto di fornire i documenti.