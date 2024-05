Strage 2 agosto, Procura generale: "Bellini è colpevole, merita l’ergastolo"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nessuna sorpresa al processo per la strage del 2 agosto a Bologna. Il sostituto procuratore generale, Nicola Proto, ha chiesto la conferma dell'ergastolo inflitto in primo grado per Paolo Bellini, l'ex di Avanguardia Nazionale, accusato di essere uno degli autori della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in concorso con gli ex Nar già condannati in via definitiva e con Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti e non più imputabili, ma ritenuti mandanti, finanziatori o organizzatori di quell'attentato, che fece 85 morti e oltre 200 feriti.

La reazione di Bellini

Una richiesta che forse lo stesso imputato, in videocollegamento dal carcere si Spoleto, si aspettava. E alla quale ha reagito scuotendo la testa. Con la requisitoria del sostituto pg Proto si avvia alle battute finali il processo davanti alla Corte d'Assise d'Appello di Bologna, presieduta dal giudice Alberto Pederiali, che vede come principale imputato Bellini, ex 'primula nera' e killer di 'Ndrangheta, che durante il dibattimento ha più volte ribadito nel corso di dichiarazioni spontanee di non aver nulla a che fare con la strage di Bologna. I parenti delle vittime, invece, da tempo chiedono che l'ex Nar si decida a dire la verità su quanto accadde 43 anni fa.

Un delitto inconfessabile

"Un delitto inconfessabile" l'ha definito il sostituto pg, "infestato dai depistaggi", che "impediscono la ricostruzione di ogni singolo ruolo". Il magistrato ha ripercorso per oltre sei ore gli elementi contro Bellini, partendo dalla "prova granitica" della presenza in stazione dell'ex Avanguardia Nazionale, grazie al video amatoriale che ritrae un uomo che ha le sembianze dell’imputato. E che per l'ex moglie di Bellini, Maurizia Bonini, è proprio lui. La donna, cambiando la sua versione dopo quarant'anni e affermando che la mattina del 2 agosto Bellini arrivò a Rimini non alle 9, ma molto più tardi, verso l'ora di pranzo, fu decisiva nel far condannare l'ex consorte all'ergastolo. Quelle immagini “dimostrano senza alcun dubbio che il soggetto identificato come Bellini era a Bologna in stazione il giorno della strage", ha detto Proto all'inizio della sua requisitoria.

L’alibi di Bellini crolla

"Al dibattimento è stato accertato che Bellini si precostituì l'alibi utilizzando la nipote Daniela, e questo è un fatto agghiacciante. La caduta dell'alibi precostituito per sviare l'evento - ha aggiunto Proto - diventa prova a suo carico. Quindi non abbiamo solo la prova della presenza di Bellini in stazione, ma c'è anche l'alibi precostituito. Quell'alibi serve a togliere Bellini da Bologna".

La destra eversiva

Il sostituto Pg ha analizzato anche i rapporti tra Bellini, la destra eversiva, e i servizi segreti deviati. "Il collegamento con i servizi - ha detto - passa per i rapporti con l'allora procuratore capo di Bologna Ugo Sisti". Infine Proto si è soffermato sul cosiddetto 'Documento Bologna', "prova del finanziamento della strage", ovvero il biglietto sequestrato a Licio Gelli in Svizzera nel 1982 dove sono annotati i flussi di denaro per pagare l'attentato. Nella prossima udienza la requisitoria riprenderà per gli altri due imputati: Piergiorgio Segatel, condannato in primo grado a 6 anni per depistaggio e l'ex amministratore di condomini in via Gradoli a Roma, Domenico Catracchia, condannato a 4 anni per false informazioni al pm.