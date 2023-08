Anniversario 2 Agosto, presenti Piantedosi e Zaki. Bolognesi al Governo: "Basta menate" | FOTO-VIDEO

2 Agosto 1980 ore 10.25. Sono passati 43 anni, ma è vivo il ricordo di quella bomba che in un attimo ha trasformato la stazione di Bologna in un inferno di lacrime e sangue. 85 morti, 200 feriti e insieme a loro tanti altri portano dolorosi squarci anche nell'animo. Fu una strage, nel senso più profondo del termine. Intere famiglie vennero sterminate, altre mutilate tragicamente. Tanti i bambini e i ragazzi che quel giorno persero per sempre la speranza di un futuro.

Bologna e i bolognesi non dimenticano. Fitto anche quest'anno il calendario delle celebrazioni iniziate stamane tra le 6.30 e le 8.30, al Parco della Montagnola, l'arrivo delle staffette podistiche Per non dimenticare e delle staffette ciclistiche. Sarà presente l'assessora Roberta Li Calzi.

Dalle 8 alle 13, in piazza Medaglie d'Oro, presente lo stand di Poste Italiane con l'annullo filatelico speciale realizzato per commemorare il 43° anniversario della strage.

Alle 8.20, nel Cortile d’Onore di Palazzo d'Accursio, l'incontro tra Sindaco e familiari delle vittime della strage insieme alle massime autorità. Presenti anche il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in rappresentanza del Governo.

Ricerca di verità e pressing sul Governo

E sal cortile di Palazzo D'Accursio parte il pressing dei familiari delle vittime sul Governo. "Noi vogliamo che i processi vengano fatti in tribunale, fino in fondo e correttamente. Basta con queste menate". Così stamane Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione familiari vittime 2 agosto 1980, q in apertura della commemorazione della strage alla stazione. "Come fate al Governo a dire che è una strage fascista quando alcuni partiti hanno firmato per una commissione d'inchiesta su altre piste estere", chiede Bolognesi rivolto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, presente come rappresentante dell'Esecutivo. "Così si crea solo confusione- ammonisce Bolognesi- non si può dire da una parte che è una strage fascista e dall'altra che sono stati i palestinesi. Mettetevi d'accordo nel Governo, i familiari vogliono parole chiare". Bolognesi torna poi all'attacco del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che "dicendo cose false in Parlamento ha cercato di salvare il terrorista Cavallini". Il riferimento è al rischio di annullamento del processo di primo grado dell'ex Nar, a causa dei sopraggiunti limiti di età di alcuni giudici popolari. Una prassi riconosciuta in giurisprudenza, secondo Nordio, che in Parlamento nei mesi scorsi avvallò questa pratica in riferimento ad alcuni processi annullati in Sicilia. "Ma ha detto balle- afferma Bolognesi- non è una giurisprudenza costante e non c'è una pronuncia della Cassazione. A me interessa perché ha mentito, è un giudice prestato al ministero, avrebbe dovuto saperlo".

Concerto in piazza Maggiore

Alle 21.15 in Piazza Maggiore si terrà il concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto”, giunto alla 29a edizione, dedicato a partiture d'Orchestra. Nella prima parte l'orchestra del Teatro Comunale, diretta da Jaume Santonja, eseguirà i tre brani vincitori del concorso: "How to repair your Zeitgeist" di Leonardo Marino, primo premio; "Broken Streams" di Davide Tramontano, secondo premio, e "Tides" di Giovanni Ciardi, terzo premio. Nella seconda parte del concerto verrà eseguita la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, con l'Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna diretti da Donato Renzetti e con la partecipazione del Coro del Teatro Regio di Parma.

Sarà presente la vicesindaca Emily Clancy.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il concerto sara? trasmesso anche in diretta su Rai5 e Rai Radio3.

Strage 2 agosto 1980, testimonianze e memoria