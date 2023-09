Strage di Bologna, confermato l'ergastolo per Cavallini: "Fu strage politica"

La Corte d’Assise d’Appello ha confermato l’ergastolo per Gilberto Cavallini. ex terrorista dei NAR - Nuclei armati rivoluzionari (Nar), per la strage alla stazione di Bologna.

La novità della sentenza è il capo di imputazione: Cavallini è stato condannato per strage politica e non per strage comune, accolto quindi l’appello della Procura della Repubblica che aveva impugnato la sentenza di primo grado proprio su questo punto, era stato condannato nel 2020 per concorso in strage (comune).

Il sostituto procuratore Nicola Proto aveva chiesto di confermare la condanna all’ergastolo (con le relative pene accessorie), e,“come auspicato dalla Procura” nell’atto d’appello, che il reato addebitato a Cavallini venisse "riqualificato da strage comune a strage politica”.

A giugno, un altro ex esponente di Avanguardia nazionale Paolo Bellini, condannato in primo grado all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Bologna per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, era andato in carcere, su ordinanza della Corte d'Assise d'appello bolognese.

Bellini, secondo i magistrati, aveva intenzione di commettere altri reati, come sarebbe emerso dalle intercettazioni, avrebbe quindi pronunciato frasi minacciose nei confronti della ex moglie, la cui testimonianza è stata decisiva per la condanna.

Clancy: "Pista palestinese definitivamente sconfessata"

“Una giornata di grandissima soddisfazione per tutta la città che ancora una volta si stringe attorno ai famigliari delle vittime, che hanno cercato con tenacia in questi anni verità e giustizia - ha commentato la vicesindaca Emily Clancy presente in aula - Una verità che vediamo confermare mattone dopo mattone, anche con questa sentenza. La pista palestinese è stata definitivamente sconfessata, così come la tesi dello spontaneismo dei terroristi, che invece avevano dei collegamenti ben precisi con Ordine Nuovo. I giudici hanno, inoltre, riconosciuto che si è trattato di una strage politica e non di una strage comune, questo mostra come il disegno era quello di minare l’ordine costituzionale e la vita democratica. Come Comune di Bologna, parte civile nel processo, continueremo a far valere l’interesse dell’intera comunità cittadina nello scrivere una pagina definitiva di verità, accanto ai famigliari delle vittime”.