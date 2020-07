40° strage di Bologna, Coalizione Civica: "Corteo no, Notte Rosa sì?"

Il tradizionale corteo che ogni anno, a Bologna, si svolge da piazza Maggiore piazza delle Medaglie d'oro per ricordare la strage alla stazione del 2 agosto 1980 quest'anno non ci sarà, in base alle norme anti-covid, ma a chiedere lumi in Consiglio comunale è Emily Clancy (Coalizione civica), con un'interrogazione rivolta al sindaco Virginio Merola che non era in aula e dovrà quindi rispondere in forma scritta.

Il presidente Sergio Mattarella, sarà a Bologna il 30 per ricordare sia la strage alla stazione che quella di Ustica, ma secondo Clancy è il caso di capire meglio "quali siano le ragioni che hanno portato ad annullare il corteo". Certo, "è chiaro che le ragioni sono la pandemia e la necessità di misure di sicurezza", aggiunge Clancy, che però si chiede "come mai non si sia pensato di svolgere il corteo con un adeguato distanziamento fisico, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e tutta una serie di accortezze, visto che altre manifestazioni anche in questi mesi ci sono state".

A questo proposito, "qualcuno faceva il paragone- aggiunge la consigliera d'opposizione- con la Notte Rosa che invece si terrà" in Riviera. E' dunque necessario "capire di pù le ragioni di questa scelta visto che siamo proprio nell'anno che ci avvicina alla giustizia per i mandanti della strage e in un anno importante", sottolinea Clancy, citando sia il 40esimo anniversario che l'annunciato cambio di denominazione della stazione stazione. "Senza polemica", dice Clancy, ma serve "un approfondimento sulle ragioni di questa scelta". (dire)

