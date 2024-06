Strage di Bologna, i legali di Bellini: "Difficile difenderlo, ergastolo sarebbe errore giudiziario"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non solo la strage di Bologna, ma un grande affresco dell'Italia degli anni '70 tra intrecci politici, affari, criminalità organizzata e logge massoniche. È questo il quadro che è emerso dall'arringa dell'avvocato Antonio Capitella, che assiste insieme all’avvocato Manfredo Fiormonti difende in apepllo Paolo Bellini. L'ex esponente di Avanguardia Nazionale è stato condannato in primo grado all’ergastolo per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, nella quale sono morte 85 persone e ne sono rimaste ferite 200, e ora sta affrontando il processo di secondo grado davanti alla Corte d'Assise e d'Appello di Bologna.

"Confermare l'ergastolo sarebbe un errore giudiziario"

"Difendere Paolo Bellini” davanti alla Corte d’Assise e Appello di Bologna “è un compito difficile”, anche perché “a Bologna c’è qualche problema con le prove tecniche” e “con le moderne tecniche di investigazione”, ha detto in aula l'avvocato Capitella per il quale una nuova condanna all'ergastolo per il suo assistito sarebbe "un errore giudiziario"

Nella sua arringa il legale ha parlato dei legami di Bellini con Avanguardia Nazionale, del ruolo di Licio Gelli, il gran maestro della P2, ritenuto il finanziatore della strage, del banchiere Roberto Calvi e dello scandalo del Banco Ambrosiano. Un'ampia carrellata che ha incluso anche una ricostruzione dettagliata del contesto politico ed economico in cui è avvenuta la strage.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video che colloca Bellini a Bologna

Tra i punti chiave del suo intervento in aula, che proseguirà anche nella prossima udienza, il difensore di Bellini ha parlato anche video girato da un turista tedesco da un treno in arrivo in stazione a Bologna alle 10.13 del 2 agosto di 44 anni fa, ben 12 minuti prima dello scoppio della bomba. In un fotogramma, per l’accusa, comparirebbe anche Paolo Bellini, con tanto di capelli lunghi e baffi. Aspetto che corrisponderebbe a quello che l’imputato aveva all’epoca e a due foto segnaletiche che il legale ha mostrato in aula, esortando però i giudici a “valutare liberamente” quelle immagini.

Il 3 luglio Bellini parlerà in aula

In particolare, il legale ha chiesto di acquisire la copia analogica di quel video, nel quale compare anche una donna il cui orologio da polso segna un orario che per la difesa di Bellini coincide con le 12.15 o con le 13.15. Circostanza che consentirebbe di scagionare l’imputato. Proprio per questo l’avvocato Capitella ha ribadito che i giudici di secondo grado avrebbero dovuto disporre questo e altri accertamenti indicati dalla difesa Bellini, che invece non sono stati ammessi. “State costruendo una sentenza che non applica l’articolo 533 del codice di procedura penale”, che prevede che si possa condannare un imputato solo se è ritenuto responsabile del reato contestatogli oltre ogni ragionevole dubbio, è stato il monito del difensore di Bellini che, in caso di condanna del suo assistito, ha preannunciato il ricorso in Cassazione. La prossima udienza, fissata per il 3 luglio, sarà dedicata alle arringhe dei legali di Bellini e alle dichiarazioni spontanee dell’imputato.