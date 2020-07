Anniversario strage di Bologna, il 2 agosto il governo manda Vito Crimi

Dopodomani, domenica 2 agosto, alle cerimonie a Bologna per il 40esimo anniversario della strage che causò 85 morti e 200 feriti, oltre alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, non mancherà un esponente del Governo: a rappresentarlo il viceministro dell'Interno Vito Crimi, nonché capo politico del M5s.

La sua presenza è stata annunciata alla presentazione delle iniziative di domenica quando, tra le altre cose, verrà intitolata la stazione ferroviaria al 2 agosto. La cerimonia, per esigenze anti-contagio si svolgerà in piazza Maggiore, cuore della città, dove "abbiamo già tutto prenotato, come facciamo per il cinema" all'aperto: "Siamo già alle mille persone di capienza prevista", dice il sindaco Virginio Merola.

In piazza si ascolterà il fischio della stazione alle 10:25 (l'ora della strage) poi, dopo gli interventi ufficiali, una delegazione di parenti delle vittime andrà a rendere omaggio alla sala d'attesa, "e lì intitoleremo la stazione di Bologna al 2 agosto", specifica Merola alla conferenza stampa di presentazione del programma della cerimonia.

L'intitolazione della stazione al 2 agosto è "un riconoscimento importante per questi 40 anni di lotta per la verità e la giustizia", spiega Merola. Quanto a Crimi, dovrebbe prendere la parola nella primissima fase della giornata di commemorazione, nel cortile di Palazzo D'Accursio dove si svolgerà quest'anno il momento che tradizionalmente era ospitato in Consiglio comunale e dove da alcuni anni è stato spostato l'intervento del Governo per evitare le contestazioni abituali durante gli interventi in piazzale Medaglie d'oro. (Dav/Mac/Dire)