Strage di Bologna, ex moglie di Bellini conferma: "E' lui nella foto della stazione"

"Sembra mio marito, è Paolo, è Paolo, perché ha una fossetta qua, ha i capelli più indietro ma è comunque lui, nella foto del telegiornale lo riconosco ancora meglio".

Testimoniando in Corte d'Assise a Bologna nel processo sulla strage del 2 agosto 1980 a carico dell'ex marito Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, Maurizia Bonini ha confermato quanto già dichiarato alla Procura generale durante le indagini, e cioè che l'uomo ripreso in un video girato in stazione da un turista il giorno dell'attentato, secondo lei, è proprio Bellini. A riportare la testimonianza, l'agenzia Dire.

La presenza di Paolo Bellini è un elemento chiave per il processo a carico dello stesso e degli altri imputati, nonché per risalire alla catena dei mandanti. Bellini, 69 anni, ex esponente di estrema destra, ha sempre negato di essere stato in stazione a quell'ora e in quel giorno, il giorno della strage, circostanza confermata a suo tempo dalla allora moglie, che però oggi ha confessato di avere mentito negli interrogatori resi negli anni '80.

"Ho detto una bugia, ma lui ha ingannato tutti, non potevo immaginare che fosse lì in quella situazione, e Daniela (nipote di Paolo Bellini, che era in auto con lui nel tragitto verso Rimini, ndr) c'era, dovete chiedere a lui dove ha messo la bambina, e anche se è arrivato in ritardo era il 2 agosto".

Il riferimento è all'agenda di giornata di Bellini, atteso a Rimini per poi partire verso il Trentino. L'alibi, supportato nel tempo anche dalle dichiarazioni di Bonini, poggiava sul fatto che l'ex militante nero fosse arrivato in Riviera il mattino presto, quindi prima della Strage e che di conseguenza non avrebbe potuto essere presente, a Bologna, solo. La smentita della ex moglie però ora smonta di fatto un alibi, che ha retto per 40 anni.