Strage di Bologna: alle commemorazioni per il governo arriva Piantedosi

Il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, Paolo Bolognesi, conferma alla Dire che a rappresentare il Governo alla cerimonia di commemorazione del 2 agosto sarà il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ex prefetto del capoluogo emiliano. "È uno che conosce la città. Di manifestazioni del 2 agosto ne ha fatte tante, sa già che aria tira", commenta, a margine della presentazione del libro 'Quel che resta della bomba', Bolognesi che ha già ricevuto la telefonata di Piantedosi.

Si sblocca la legge sui risarcimenti?

Ma le celebrazioni sembrano portare ulteriori novità. "Lunedì presenteranno la legge per sistemare la legge 206 del 2004 (per i risarcimenti alle vittime del terrorismo, ndr), in modo che possa funzionare. Visto che tutti i partiti sono d'accordo, speriamo che sia la volta buona per chiudere questa partita". Lo rende noto Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione dei parenti delle vittime della strage alla stazione di Bologna a margine della presentazione del libro 'Quel che resta della bomba'. La legge 206 è da anni un tasto dolente per i familiari delle vittime per le sue difficoltà di applicazione: poco prima che cadesse il Governo Draghi era stata presentata una proposta correttiva, ma la fine anticipata della scorsa legislatura ha fermato tutto".

La sera prima docufilm sui viaggi interrotti dalla bomba

Con il passare dei giorni si arricchisce anche il calenario degli eventi legati alla commemorazione delle vittime della strage. La sera precedente, martedì 1 agosto, verrà proiettato in piazza Maggiore alle 22.30 di martedì, alla vigilia dell'anniversario dell'attentato, 'Quel dolore non è immobile', il nuovo film di Giulia Giapponesi sulla strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il documentario, realizzato in collaborazione con l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, l'associazione dei familiari delle vittime della strage e la casa di produzione Codalunga, "racconta- spiegano dall'Assemblea legislativa- la storia di 85 volontari che hanno portato a termine i viaggi che le vittime della strage non hanno potuto completare", portando con loro "una valigia bianca, testimone di una memoria che continua, consegnata, una volta arrivati 'a destino', a un passante, una famiglia, un sindaco, raccontando della strage e della persona che hanno simbolicamente portato a destinazione".

Il film ripercorre le tracce del progetto 'A destino-85 viaggi da completare', sostenuto nel 2022 sempre dall'Assemblea legislativa, in collaborazione con il Teatro dell'Argine e Bam! Strategie culturali, e sul punto la presidente dell'Assemblea Emma Petitti sottolinea che "la strage del 2 agosto 1980 fa parte della storia di questa terra e il suo ricordo, con tutto ciò che rappresenta, deve continuare ad essere alimentato". La memoria, prosegue, "è da sempre un tema caro all'Assemblea legislativa, e ogni anno per noi è motivo di orgoglio sostenere le iniziative che nascono per celebrare questa ricorrenza". Petitti tiene poi a ricordare "Miriam Ridolfi, assessora comunale che coordinò i soccorsi subito dopo la strage, scomparsa a maggio".

Proprio una frase pronunciata nella sua ultima intervista, 'Quel dolore non è immobile', dà il titolo al film, "perché- conclude la presidente dell'Assemblea legislativa- quella ferita non è ancora rimarginata e dobbiamo continuare a mantenere viva la memoria, a chiedere e pretendere verità e giustizia". Oltre alle voci dei volontari che hanno intrapreso il viaggio per onorare la memoria delle vittime, nel film intervengono Micaela Casalboni e Andrea Paolucci, direttori artistici del Teatro dell'Argine, Paolo Bolognesi e Paolo Lambertini dell'associazione dei familiari delle vittime, la storica Cinzia Venturoli e, appunto, Miriam Ridolfi.