Processo 'bis' alla strage di Bologna: per oggi prevista la sentenza

Si attende per oggi, con tutta probabilità nel tardo pomeriggio, la sentenza di primo grado in Corte d'assise a carico di Paolo Bellini, imputato per concorso nella strage di Bologna dell'2 agosto 1980. Insieme a Bellini, ma accusati di depistaggio e false informazioni ai pm ci sono l'ex capitano carabiniere Piergiorgio Segatel, e l'immobiliarista Domenico Catracchia. L'ex capo del servizio segreto civile di Padova Quintino Spella, altro imputato, è deceduto nel gennaio del 2021.

Una sentenza importante, che va ad aggiungersi alle altre per fornire la verità giudiziaria di chi si celò dietro il più sanguinoso eccidio di civili sul suolo italiano dal secondo conflitto mondiale. A carico di Bellini, principale imputato, vi sono alcuni fotogrammi che ritrarrebbero un uomo molto somigliante allo stesso Bellini, riconoscimento confermato anche dalla ex moglie, che del pari in una deposizione ha ritrattato e smontato l'alibi della ex Primula nera e killer per la mattina in cui scoppiò la bomba alla stazione.

Bellini dal canto suo su questo specifico episodio ha sempre professato di esserne estraneo, posizione ribadita anche in una recente dichiarazione spontanea al termine delle arringhe difensive. Per oggi, dopo un processo iniziato nel 2020 e compostosi in decine di deposizioni, è attesa una sentenza che, nelle sue motivazioni (le quali verranno con tutta probabilità esposte nelle settimane successive) potrebbe fare ulteriore luce su una strage ancora ammantata da ampie zone d'ombra.

