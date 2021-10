Processo strage di Bologna, in aula l'avvocato-testimone: "Colpito perché difendevo Delle Chiaie"

"Mi hanno tirato fango perché sono stato il difensore di Stefano Delle Chiaie, dicendo che Bellini faceva parte di Avanguardia nazionale, ma non è così". Così Stefano Menicacci, a oggi 90enne, avvocato ex deputato del Msi che questa mattina ha testimoniato in Corte d'Assise nel processo a carico di Paolo Bellini, imputato insieme a Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia. a Bologna, per concorso nella strage del 2 agosto 1980.

L'ex esponente del Msi è stato sentito in quanto è la persona che alla fine degli anni '70 accompagnò e presentò Bellini, che all'epoca si nascondeva sotto lo pseudonimo di Roberto Da Silva, all'aeroclub di Foligno, dietro raccomandazioni di altri due ex parlamentari missini, Franco Mariani e Antonio Cremisini.

Quella di Menicacci è stata una deposizione complicata, caratterizzata da numerose interruzioni delle domande dei legali di parte civile e della Procura da parte del teste, che pretendeva, tra le altre cose, di produrre dei documenti. Un atteggiamento che ha costretto il presidente della Corte, Francesco Caruso, a 'richiamare all'ordine' a più riprese Menicacci, dicendogli di "limitarsi a rispondere alle domande".

Nella sua testimonianza, l'avvocato ha negato risolutamente di essere stato a conoscenza della vera identità di Da Silva: "Mariani lo sapeva -ha dichiarato- ma a me non lo disse". Il testimone ha poi aggiunto di essersi limitato ad accompagnare Bellini a Foligno, dove "si comportò in maniera irreprensibile: pagava regolarmente, si registrò alla Camera di commercio per vendere gioielli, ottenne il rinnovo del permesso di soggiorno e gli fu anche rilasciato il porto d'armi".

Durante la sua deposizione, infine, Menicacci ha attaccato pesantemente uno degli investigatori che nei primi anni '80 indagò su Bellini-Da Silva e altre persone non meglio precisate, dando loro degli "infami" perché, ha dichiarato, "gli infami hanno detto che Bellini spendeva soldi a Foligno con l'onorevole Menicacci e con Ugo Sisti (procuratore capo di Bologna all'epoca della strage, ndr), e che gli avevo trovato casa: non è così, sono falsità". (Dire)