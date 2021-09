Strage di Bologna, dopo malore dell'imputato processo rischia lo stop

Paolo Bellini dovrà osservare un periodo di convalescenza e difficilmente il processo riprenderà in sua assenza. E in aprile il presidente della corte andrà in pensione

Saranno almeno tre le settimane, per le quali il processo-bis ai mandanti della strage alla stazione di Bologna rischia lo stop. questo infatti sempba lo scenario che si sta delineando, dopo il malore avuto da Paolo Bellini, imputato per concorso nella strage e sotto processo a Bologna.

A spiegare come la convalescenza di Bellini sia connessa alla prosecuzione del dibattimento è Antonio Capitella, uno dei legali di Bellini. Capitella fa sapere che domani mattina, in apertura della prossima udienza del procedimento, lui e il suo collega Manfredo Fiormonti produrranno un certificato medico in cui si legge che Bellini, che potrebbe essere dimesso nel weekend, dovrà poi osservare 15 giorni di riposo assoluto.

Per ora, afferma, lui e Fiormonti chiederanno solo il rinvio per legittimo impedimento delle udienze di domani e di venerdì, poi valuteranno assieme al loro cliente il da farsi in vista delle udienze successive. Starà infatti allo stesso Bellini, che finora ha partecipato a quasi tutte le udienze, rinunciare eventualmente ad essere presente in aula nel periodo di convalescenza stabilito dai medici e dare, di conseguenza, il benestare allo svolgimento del processo anche in sua assenza. (Dire)