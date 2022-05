30 anni fa la strage di Capaci: Lepore vola in Sicilia

Lunedì 23 maggio 2022 ricorrono i 30 anni dalla strage di Capaci, l'attentato mafioso nel quale nel 1992 morirono il pm antimafia Giovanni Falcone, la magistrata Francesca Morvillo -moglie di Falcone- e gli agenti della scorta. Il sindaco Matteo Lepore interverrà a Palermo alle commemorazioni per rappresentare Bologna e il territorio metropolitano.

Lepore ha scritto ai 54 sindaci della città metropolitana per invitarli ad aderire all’iniziativa di ricordo proposta dal presidente dell’Anci Decaro. Lunedì 23 Maggio alle ore 17.57 tutti i sindaci osserveranno un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note de "Il silenzio", indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali.

Il programma delle iniziative

Il ministro Bianchi parteciperà insieme alle studentesse e agli studenti all’evento istituzionale “La memoria di tutti. L’Italia, Palermo trent’anni dopo”, che oggi dalle 10 alle 11.30, si svolgerà al Foro Italico, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

All’iniziativa in memoria dei giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina, uccisi da Cosa Nostra nel 1992, saranno presenti anche il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, la Ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, la Ministra dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, il Capo della Polizia, Lamberto Giannini, il Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, il Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, la Presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone.

Nel pomeriggio, dopo le 17, il Ministro Bianchi sarà a Capaci, al Giardino della Memoria Quarto Savona Quindici, per partecipare al momento del silenzio, che verrà suonato alle 17.58, ora della strage, insieme a Tina Montinaro, moglie dell'agente Antonio Montinaro, alle studentesse e agli studenti. Alla stessa ora, sotto l’Albero Falcone, in via Notarbartolo, davanti a quella che fu la casa del giudice, un trombettista della Polizia di Stato suonerà il silenzio in onore delle vittime e verranno letti i nomi dei caduti negli attentati di Capaci e di Via d’Amelio. Saranno presenti, insieme agli studenti e ai cittadini, tra gli altri, Maria Falcone e il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico.