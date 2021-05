Anniversario strage di Capaci: dalla Caserma Smiraglia a San Luca, la fiaccolata per non dimenticare

Oggi, lunedì 24 maggio, un percorso di riflessione con una fiaccolata che attraverserà l'intera città di Bologna partendo dalla Caserma Smiraglia (via Cirpiani) fino al Santuario della Madonna di San Luca. E' il Memorial Day del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) che ha organizzato una serie di eventi e iniziative per tutto il mese. Nato nel 1993, a un anno dalla strage mafiosa di Capaci, in cui rimasero uccisi il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, "lo organizziamo ogni anno per ritrovare insieme il senso del sacrificio di tutte le vittime della mafia, del terrorismo, del dovere e di ogni forma di criminalità", si legge nella nota Sap.

"Importante momento sarà la deposizione di una corona alla lapide dedicata ai caduti della Polizia di Stato presente presso la Questura di Bologna.Per non dimenticare, per non dimenticarli. Un mese per ricordare i nostri valori, i nostri eroi e il sangue versato per la patria. Perché nessuno dimentichi. Per noi del Sap, è dalla Memoria che devono nascere e rinascere ogni giorno la Verità e la Giustizia, da qui, da questo principio che ispira la nostra vita spesa dalla parte del bene e il nostro sacrificio quotidiano. Quest'anno, nel 29° anniversario delle stragi di via Capaci e via D'Amelio, non possiamo non celebrare anche la vita e il sacrificio di coloro che, tra le forze dell'ordine, in questo anno di pandemia non si sono sottratti al proprio dovere fino al punto di dare la vita colpiti da quel virus che, hanno contribuito a combattere".