Strage in discoteca a Corinaldo: a processo anche un 23enne bolognese

Un 23enne, bolognese. Sarebbe l'ultimo componente della banda di giovani che agì nella discoteca di Corinaldo, dove nel dicembre 2018, nella ressa che seguì l'attività del gruppo, morirono cinque ragazzi e una 39enne.

Stamane si è infatti tenuta l'udienza preliminare in tribunale ad Ancona. A riportare la notizia è l'agenzia Ansa. Per la Procura il 23enne ha avuto un ruolo ed era presente nell'azione del gruppo di giovani - la cosiddetta banda dello spray, nel frattempo condannata anche in appello- che nella sera tra il 7 e l'8 dicembre 2018, in seguito a un tentativo di effettuare dei piccoli furti, spruzzarono gas urticante nella sala della discoteca, provocando fuggi fuggi generale e una conseguente calca mortale.

L'avvocato che assiste il 23enne, Cristiano Prestinenzi, ha annunciato la possibilità di voler procedere con rito abbreviato. L'udienza è stata quindi sospesa e rinviata al 18 luglio prossimo.