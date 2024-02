Strage di Cutro un anno dopo: Bologna e l'accoglienza delle salme

Il conflitto in Ucraino due anni dopo, il naufragio di Cutro anno fa, la notte tra il 25 e il 26 febbraio, quando una imbarcazione carica di migranti, circa 180, si arenò su una secca spezzandosi in due a poca distanza dalle rive di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Il bilancio è tragico: 94 morti, tra cui 34 bambini.

Diversi i Comuni e le Regioni che si attivarono per celebrare le esequie delle vittime. Il governatore Stefano Bonaccini e il sindaco Matteo Lepore diedero la loro disponibilità ad accogliere le salme raccogliendo l'appello della comunità musulmana calabrese. Anche il presidente dell'Ucoii, Yassine Lafram, chiese ai sindaci delle città che disponevano di un cimitero islamico di dare sepoltura e un nome ai morti, aggiungendo: "Se ci siamo dimenticati di loro da vivi allora non dimentichiamoci di loro da morti".

Inchieste e polemiche

Tre le inchieste aperte sulla vicenda: due a Crotone, una dalla Dda di Catanzaro, rispettivamente sui presunti scafisti, su ritardi e presunte omissioni nella macchina dei soccorsi e sugli organizzatori del viaggio. Uno scafista è stato condannato a 20 anni di detenzione e a 3 milioni di multa

Tra le pieghe dell'ennesimo disastro in mare, si insinuò anche la polemica politica, dopo le parole del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: “La disperazione non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Ma non solo. La festa e il karaoke della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che compiva 50 anni, postati sui social: "Ieri è stata una giornata molto dolorosa per tutti noi. Abbiamo sepolto alcune bare, anche quella di una bambina - aveva commentato il sindaco Matteo Lepore - sono rimasto molto colpito dalle immagini che ho visto tornando a casa, della conferenza stampa del Governo e del karaoke di Salvini e della Meloni che non hanno voluto incontrare i famigliari né portare omaggio alle bare ma hanno trovato il tempo di festeggiare i 50 anni del ministro Salvini".

Le esequie drammatiche a Bologna

Il 9 marzo, il cimitero di Borgo Panigale accolse le prime sette salme, comprese quelle di tre minori. Una delle bare, la più piccola, è di colore bianco, a testimoniare la presenza di un bambino. Era stata approntata anche una struttura ricettiva per accogliere i parenti delle vittime di Cutro. Il giorno dopo, Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle Comunità islamiche d’Italia, officiò il rito funebre.

Il 13 marzo ancora trasferimenti al cimitero di Borgo Panigale. All’alba, arrivarono le salme di due fratelli afghani, di 20 e 24 anni e dopo due giorni ancora due giovani afghani di 19 e 22 anni.

Il 23 di marzo vennero celebrati i funerali di una bambina di sei anni e di una donna di 33, entrambe di nazionalità afghana.