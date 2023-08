Strage di Bologna, parole shock del portavoce Regione Lazio: "I condannati? Non c'entrano, io so la verità"

"So per certo che con la strage di Bologna non c'entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini". E' il passaggio-chiave di un lungo messaggio che Marcello De Angelis, ex militante neofascista, ex parlamentare e ora responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio, ha vergato in un post sui social all'indomani dell'anniversario per la strage alla stazione di Bologna. De Angelis, che nel suo passato conta una militantza nell'organizzazione neofascista Terza posizione e una condanna a 5 anni e 5 mesi per associazione sovversiva e banda armata, è anche cognato di Pierluigi Ciavardini, uno dei condannati per l'esecuzione materiale della strage.

"Da De Angelis, frasi shock, Rocca si dissoci"

Per tutta la giornata, soprattutto da parte degli esponenti del Partito Democratico, si sono susseguite le reazioni di indignazione e sdegno per le parole di De Angelis, tra le prime quelle di Marta Bonafoni, consigliera regionale del Lazio e coordinatrice della segreteria nazionale del Pd. "Non soltanto De Angelis, ex terrorista dei Nar, tenta di riscrivere la storia nonostante le sentenze passate in giudicato sui fatti del 2 agosto 1980, ma si scaglia contro chi come il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la verità storica e cioè la matrice fascista della strage di Bologna. Noi tutti dobbiamo rispetto alle 85 vittime e agli oltre 200 feriti. Marcello De Angelis non parla più solo come privato cittadino, essendo oggi il portavoce della comunicazione istituzionale della Regione Lazio. Per questo chiediamo al presidente Francesco Rocca di prendere immediatamente le distanze dalle sue parole". Fa eco Sandro Ruotolo, responsabile informazione Pd: "Il Presidente della Regione Lazio Rocca non prende le distanze dal suo portavoce Marcello de Angelis, ex terrorista Nar, che attacca il presidente Mattarella e quanti ricordano la matrice fascista della strage alla stazione di Bologna?". Richiesta fotocopia arriva anche dal consigliere della Regione Lazio di Azione, Alessio D'Amato. Stesso tenore per il deputato bolognese Andrea De Maria: "Il portavoce della Regione Lazio De Angelis nega la matrice neofascista della strage del #2agosto e arriva a mettere in discussione le dichiarazioni del Presidente Mattarella. Considerazioni incompatibili con il ruolo che ricopre, in una istituzione così importante". Anche Bonaccini ha avuto parole di fuoco per le dichiarazioni di De Angelis: "Ignobile e bugiardo. Venga a dirle a Bologna queste cose. Guardando negli occhi i famigliari delle vittime della strage fascista del due agosto."