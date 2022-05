Strage Pilastro: vandalizzata lapide dei carabinieri uccisi. Lepore: "Insulto alla memoria"

Ignoti hanno vandalizzato la lapide commemorativa della strage del Pilastro, l'eccidio condotto da alcuni membri della banda della Uno bianca il 4 gennaio 1991, nel quale morirono tre giovani carabineri di pattuglia, Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. La scoperta è stata fatta nella giornata di ieri: la lapide in questione è stata imbrattata con un pennarello a vernice e a fianco delle scritte sono comparse alcune locuzioni derisorie dell'Arma.

"Lo sfregio al monumento dei tre carabinieri al Pilastro è un gesto vandalico che condanniamo fermamente, un insulto alla loro memoria e alla storia della nostra città - ha scritto in una nota il sindaco di Bologna, Matteo Lepore - Un monumento che ha per Bologna e per la storia dell’Arma dei carabinieri un alto valore. Per questo ci siamo immediatamente attivati e già questa mattina sono state rimosse le scritte, purtroppo per danneggiare il monumento è stato utilizzato anche un cacciavite e quindi sarà necessario un restauro più importante”.

"Sono vicina a Rosanna Zecchi e a tutti coloro che hanno sofferto per la barbarie antidemocratica della banda della Una Bianca, una delle pagine più oscure della nostra democrazia repubblicana -commenta l'ex presidente dell'assemblea legislativa Simonetta Saliera- La notizia appresa oggi dell'imbrattamento della lapide che al Pilastro ricorda i tre carabinieri assassinati dalla Uno Bianca è un'offesa a tutti noi, a tutti i bolognesi e a quanti credono in una democrazia matura e compiuta".