Un tema sulla vita e l'ultimo pensiero dei 12 studenti morti nella Strage del Salvemini

Era il 6 dicembre del 1990 quando alle 10.36 un aereo militare cadde sull'istituto tecnico Salvemini di Casalecchio di Reno: il bilancio fu drammatico, 12 studenti morirono e altre 88 persone rimasero ferite.

A 33 anni dalla tragedia, il Comune di Casalecchio ha lanciato un'iniziativa special un post al giorno su Facebook, esattamente alle 10.36, per ricordare le vittime con una foto e le prime righe di un estratto dal tema sul senso della vita che ciascuno di loro fece nei giorni precedenti la tragedia.

Le vittime

Le vittime: Deborah Alutto, Laura Armaroli, Sara Baroncini, Laura Corazza, Tiziana De Leo, Antonella Ferrari, Alessandra Gennari, Dario Lucchini, Elisabetta Patrizi, Elena Righetti, Carmen Schirinzi e Alessandra Venturi.

Della 2A si salvarono solo in quattro: Federica Tacconi, Milena Gabusi, Federica Regazzi e Daniele Berti. Solitamente stavano nei banchi in fondo, quella mattina entrarono in ritardo e la prof li fece sedere nei primi banchi.

L'ultimo tema sul senso della vita: ecco cosa scrivevano