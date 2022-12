Il senso della vita nei temi delle 12 vittime e l'eredità che ci lascia la Strage del Salvemini

Era una giornata fredda come quella odierna il 6 dicembre 1990. Una giornata iniziata come tante, terminata però con l'orrore impresso nella memoria per uno degli eventi più tragici mai registrati dalla comunità di Casalecchio di Reno.

Nella succursale dell'Istituto Salvemini sta per suonare l'intervallo e la 2a A periti aziendali si avvia a concludere la lezione di tedesco quando improvvisamente un aereo militare, pilotato dall'allora sottotenente Bruno Viviani del III Stormo - 603° Squadrone - centra in pieno l'edificio. Una voragine di vari metri di diametro si apre, squarcia l'aula della 2aA. Un centinaio tra studenti e professori rimangono bloccati dalle fiamme al piano più alto. All'arrivo dei soccorsi lo scenario è di guerra: fuoco, fumo, grida, sirene, disperazione.

Quattro studenti della 2aA vengono tratti miracolosamente in salvo. Non sarà così invece per Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana, Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena, Carmen ed Alessandra. No, nessun miracolo per loro. Una folla immensa li accompagnerà qualche giorno dopo nel loro ultimo viaggio. Gli studenti leggeranno un messaggio: "Non vogliamo fare richieste ma solo domandarci come è possibile trasformare il dolore autentico di molti di fronte alla durezza di queste morti, in attività quotidiana tesa al rispetto della vita... Noi oggi ci sentiamo comunità, quella comunità che non sempre avvertiamo di essere. E questo ciò che vogliamo raccogliere da questa esperienza tremenda..."

Anche il Sindaco di allora, Ghino Collina, esprimerà a nome delle comunità la partecipazione a tanto dolore: "Ognuno di noi ha voluto esserci per significare con la propria presenza, una solidarietà umana e profonda. In ognuno di noi vibra un sentimento di forte emozione che ci ha fatto di colpo crescere. Crescere di fronte alle ingiustizie e alle responsabilità che ogni gesto della vita comporta..."

12 morti, 88 feriti e il tragico bilancio destinato ad aumentare

Oltre alle 12 giovanissime vittime, il bilancio di quella terribile mattina è di 88 feriti, tra questi ci sono 82 ragazzini e 6 adulti, alcuni molto gravi. A 72 di loro verrà riconosciuta un'invalidità civile dal 5 all'85%.

Tra i feriti gravi, Carla Foschi, docente di Inglese dell'Istituto. Dopo lunghi mesi di degenza e terapie Carla rifiuterà il riconoscimento della pensione per ritornare a insegnare, ma successivi aggravamenti della condizione fisica porteranno al suo decesso. La prof. Foschi se ne va il 14 febbraio del 2000. La morte della docente torna a far sanguinare ferite mai rimarginate del tutto. E' un po' il dover fare i conti con un bilancio - già tragico - che viene ad appesantirsi ulteriormente.

Il processo e la rabbia della comunità

Dopo la pagina di dolore per quelle vite spezzate, la Strage del Salvemini ci lascia oggi - a oltre trent'anni di distanza - la rabbia anche a seguito dei risvolti giudiziari. Sdegno che trasuda dalle parole dell'Istituto Salvemini, che ripercorre la vicenda annotando passaggio dopo passaggio del processo sul proprio portale web: "L'8 dicembre 1990, il P.M. Serpi firma l'avviso di garanzia nei confronti del pilota dell'Aermacchi MB 326, Bruno Viviani, e nomina tre medici legali per le perizie.

Il 19 dicembre 1990 sono nominati i periti tecnici.Oltre a Viviani sono indagati i meccanici addetti alla manutenzione e revisione dell'aereo.

Ricevono avviso di garanzia anche funzionari e amministratori di Casalecchio di Reno per la presunta mancanza di servizi antincendio nella scuola. Quest'ultimo procedimento sarà successivamente archiviato come quello relativo ai meccanici dell'aereo. Rimangono imputati il pilota, il suo comandante e l'ufficiale della torre di controllo per disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Nel maggio del 1994 l'inchiesta giunge all'udienza preliminare e dopo alcuni mesi si arriva al rinvio a giudizio degli imputati.

Il 18 gennaio 1995 si apre il processo di I° grado con la prima udienza del dibattimento. L'Avvocatura dello Stato difende gli imputati e il Dicastero della Difesa. Le parti civili sono costrette a rivolgersi ad avvocati privati. Sono accettate come parti civili i feriti e i parenti delle vittime, i Comuni di Casalecchio di Reno e Sasso Marconi, la Provincia di Bologna e l'U.S.L. 27. Il Consiglio di Istituto del Salvemini è escluso perché considerato non rappresentativo degli interessi della scuola: questo diritto sarebbe spettato al Ministero della Pubblica Istruzione che ha ritenuto di non avvalersene.

Nella 14a udienza, il 28 febbraio 1995 viene emessa la sentenza di condanna dei 3 militari imputati a due anni e sei mesi, al pagamento in solido delle spese processuali, al risarcimento, da stabilire con giudizio a parte e alle provvisionali alle parti civili.

Il 14 gennaio 1997 inizia il processo d'appello che si conclude in pochissimi giorni, il 22 gennaio e con un colpo di spugna cancella la sentenza di I° grado. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato.

Questo ribaltamento provoca grande rabbia e alimenta un dolore mai sopito. Gli studenti del Salvemini portano la loro protesta in Piazza Maggiore a Bologna il 25 gennaio, una protesta muta che sfocia in un sit-in davanti al Palazzo di Giustizia e inviano un messaggio di solidarietà ai famigliari delle vittime...

Il 26 gennaio 1998 la IV sezione penale della Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dalle parti civili e dal Procuratore Generale di Bologna. La sentenza emessa dalla Corte d'Appello diventa definitiva".

Gli unici superstiti della 2aA: salvati da un ritardo

Della 2 A sono sopravvissuti solamente 4 ragazzi, Federica Tacconi, Milena Gabusi, Federica Regazzi e Daniele Berti. Solitamente stavano nei banchi in fondo, accanto a Alessandra V. e a Dario, ma quella mattina entrarono in ritardo e la prof li fece sedere nei primi banchi. Quella terribile esperienza li ha uniti in modo particolare oltre ad averli segnati per sempre.

Le 12 vittime e quel tema da brividi assegnato poco prima della tragedia

Alcuni giorni prima della tragedia, ai ragazzi della 2A era stato affidato il compito di elaborare un tema sul senso della vita. Alcuni brani dei testi elaborati sono stati riportati nel libro "La memoria diventa progetto", pubblicato nel 2000 per ricordare la strage. Ripensare a quella traccia, a pochi giorni dalla tragedia, e scorrendo quei pensieri si fatica a non lasciarsi attraversare da un brivido. Parole che forse sono l'eredità più grande che raccogliamo oggi da questa dramamtica pagina di cronaca cittadina.

Alcuni stralci di quegli scritti sono stati raccolti e pubblicati anche sul sito dell'Istituto Salvemini e qui di seguito li riproponiamo, ognuno collegato al nome del suo autore.

Deborah Alutto. Zola Predosa, nata il 02/05/1975

“Vorrei che mi si ricordasse come una donna che per raggiungere il suo scopo ha tentato di tutto, che ha sbattuto la testa contro molte delusioni, perché è inevitabile non uscire indenni dalle esperienze di vita, ma che, alla fine, è riuscita a raggiungere ciò che voleva ... Credo che sia comune in tutti i ragazzi della mia età non pensare quasi mai ai lati più tristi delle cose: siamo sempre portati a sognare nuovi orizzonti, senza pensare che gli ostacoli che incontreremo saranno tanti da farci anche soffrire: la nostra barca e quindi in viaggio continuo, attraversa mari calmi con giornate assolate, durante le quali i passeggeri si divertono e raramente si trova nel bel mezzo di una tempesta con a bordo persone che si domandano perché mai si sono imbarcate ...”

Laura Armaroli, Sasso Marconi, nata il 02/10/1975

“Da sempre l’uomo è stato vita, da sempre è stato morte e sarà sempre anche ciò che è, indipendentemente dalla religione e dalle credenze più diverse, dopo la morte. Dal momento della mia nascita, mi sono trovata in un mondo anche mio, da dividersi con tanta altra gente, tanti volti, tante persone che corrono impazzite per il lavoro, il traffico, lo stress, la famiglia.

Ma io, io verso cosa sto correndo veramente nella vita? La morte è solo un punto di arrivo, una conclusione? Io non credo sia così, spero proprio di no. Perché, allora, il senso della vita quale sarebbe?”

Sara Baroncini. Casalecchio di Reno, nata il 01/07/1975

“Il senso della vita è qualcosa che, in ognuno di noi, prende diverse strade. Nel mio animo provoca un effetto molto strano: raggiungere il mio scopo e poi ... e già e poi? Non sono d’accordo che la morte sia comunque negativa, credo invece che, dopo di essa, esista una vita futura. Ma quando una persona a noi cara scompare, sentiamo la morte in modo assolutamente negativo, simile ad una forza oscura che ci ha strappato per sempre una persona cara e ci vuole molto tempo per accettarla completamente. Giunti a questo punto, se qualcuno mi domandasse perché si vive e perché si muore potrei rispondere in un milione di modi, prendendomi in giro, sapendo che la risposta è ancora lontana”.

Laura Corazza. Sasso Marconi, nata il 14/08/1975

“... Vita: sono solo quattro lettere messe vicine, è una parola comune che, spesso, viene letta troppo superficialmente. La vita è l’unica nostra speranza, l’unico nostro scopo, ma a volte viene sprecata. L'uomo, come può usufruire della vita, del dono più bello che gli è stato dato?”

“Amore, un sentimento così delicato, fragile, vale la pena viverlo? Nella mia vita, che è pur sempre agli albori, esso è importante: non bisogna averne sempre paura perché, come può essere pericoloso, così può aiutarci a trovare il senso della nostra vita ... Lo stesso discorso vale per il dolore: è qualcosa che spaventa tutti noi, qualcosa di misterioso, forse crudele, ma che bisogna includere nei nostri sentimenti. Nella mia vita non penso che riuscirò ad evitarlo, visto che bussa alla porta quando meno te lo aspetti e sei costretto a farlo entrare...”

Tiziana De Leo. Casalecchio di Reno, nata il 28/07/1975

“... Qualcosa è scoccato dentro di me e mi sono resa conto che anch’io chiedevo troppo, la vita è fatta anche di piccoli piaceri, di desideri irrealizzabili, di altrettante rinunce. I ragazzi raggiungono altissime velocità in macchina, sfidano la vita, giocano con la vita, senza rendersi conto dei rischi che questo gioco comporta e delle identiche possibilità di vincere e di perdere.

L'unica, ma significativa differenza tra la vittoria e la sconfitta è la morte”

Antonella Ferrari. Zola Predosa, nata il 03/08/1975

“Io non conosco ancora il senso della mia vita, non riesco a comprenderne lo scopo, ma mi sento come risvegliata da un lungo letargo durato quindici anni.

... Ed ora voglio alzare le vele e allontanarmi dal porto a cui ero saldamente ancorata, voglio affrontare il mare aperto, con le sue tempeste e le sue luminose giornate di sole ... e allora, alziamo le vele, salpiamo e allontaniamoci dal porto, il mare è davanti a noi, che ci aspetta”.

Alessandra Gennari. Zola Predosa, nata il 04/01/1975

“... Infine, la mia personalissima considerazione: è Dio che ci ha dato la vita..”

“La fede, come il bagliore di un piccolo lumino, è un fragile, ma tenace segno di quel Dio che rischiara la nostra vita...”

«...Come non collegare all’idea della morte quella della vita ultraterrena?”

Dario Lucchini. Bologna, nato il 30/10/1975

“Di sicuro non voglio essere uno di quelli che vota scheda bianca.

lo, qualunque sarà la mia decisione, voglio prenderla in prima persona e non sarò neppure uno di quelli che non votano, non lascerò agli altri la possibilità di decidere per me”.

Elisabetta Patrizi. Casalecchio di Reno, nata il 17/12/1974

“Una persona che non ama la vita, che non coglie ciò che il Signore ci ha donato, cioè l’amore, è un’incosciente, perché rifiuta la cosa più bella che fa parte della vita ... A me piace la vita in tutti i suoi aspetti, sia nella sofferenza che nella felicità: so infatti che dopo il dolore e la tristezza arrivano anche giorni migliori ed è appunto per questo che non mi scoraggio mai e lotto per raggiungere la gioia. I momenti di gioia, nella mia vita, sono molti: basta un bel voto a scuola, una carezza da parte di mia madre, una giornata primaverile di sole per rendere allegro il mio animo. Per quanto riguarda il dolore, devo ammettere che non ho paura: sì, è vero, come tutte le persone preferisco evitarlo, ma quando mi si presenta dinanzi, e so di non poterlo fuggire, mi butto a capofitto e lotto con tutte le mie forze. È per questo mio pregio che mia madre mi ammira, mi dice sempre che sono forte, che riesco a ‘resistere’ e io le rispondo che sono così perché amo la vita...

Bisogna che ci poniamo la domanda perché viviamo e perché muoriamo, perché siamo qui su questa terra. Dal canto mio, io ho già trovato una risposta esauriente a questi interrogativi: viviamo perché lo vuole il nostro Signore e muoriamo per raggiungere un’altra vita, forse migliore di questa terrena”.

Elena Righetti. Sasso Marconi, nata il 26/03/1975

“Questa estate ho letto diversi libri e uno di questi mi ha colpito particolarmente per l'argomento trattato. Il libro, ‘Lettera ad un bambino mai nato’, ripropone un problema che è sempre esistito: il nascere affidato alla scelta della donna. Il sipario si apre su questa donna, di cui non conosciamo né il nome, né l’indirizzo né il volto, quando scopre di essere incinta e si pone i primi interrogativi su questa vita che sta nascendo dentro di lei...”

Carmen Schirinzi. Sasso Marconi, nata il 01/07/1975

“...Il problema, secondo me, sta nel ‘troppo’: esagerazione, per me, è la parola chiave per capire questo problema.

Perché i giovani provano un enorme piacere, una gioia profonda nell’esagerazione?

Perché trascorrere in discoteca tutta la serata, tutta la notte fino alle prime luci dell’alba?

Perché non accontentarsi? Sono domande che, sinceramente, mi pongo spesso, ma non so trovare una risposta ...”

Alessandra Venturi. Monteveglio (Valsamoggia), nata il 15/04/1975

“La solitudine è una sensazione che molte persone considerano spiacevole.

Io, invece, penso che a volte faccia bene restare soli, perché così ci si può esaminare, studiare e conoscere meglio.Oggi ci si sente sempre più soli. Si può essere in un locale affollato o su una corriera piena di passeggeri e, nonostante tutto, sentirsi ancora più soli ..., quando ci si trova con gli amici si è in grado di affrontare qualsiasi situazione.

Per me gli amici sono fondamentali: come farebbe un uomo a vivere senza un amico?”

La casa della solidarietà

Altra eredità, preziosa, arrivata dalla strage del Salvemini è la "Casa della solidarietà". Inaugurata il 20 ottobre 2001 nell'edificio che ospitava l'Istituto è il segno del recupero alla vita civile, come sede delle associazioni e del volontariato locale, di uno spazio che ricorda uno dei momenti più tragici per la comunità di Casalecchio di Reno.

L'intitolazione ad Alexander Dubcek, così come il seminario previsto sulla sua vita, vuole sottolineare una particolare attenzione ai temi della emancipazione civile e culturale dell'umanità, individuando, in Dubcek, un simbolo, precoce quanto attuale, della lotta per la Democrazia e la Libertà, elementi imprescindibili dal senso di appartenenza e di partecipazione alla propria comunità, sentimenti così intensamente presenti nell'esperienza da tutti noi vissuta.

Molte le associazioni di volontariato e terzo settore che hanno trovato sede nella casa della solidarietà, tra queste l'Associazione Vittime del Salvemini - 6 dicembre 1990, che gestisce il Centro per le Vittime per l'assistenza alle vittime di reato e di calamità, e la Pubblica Assistenza di Casalecchio.

Le associazioni nate dopo la strage

Proprio alcune associazioni sono l'altro lascito della strage. Il dolore che diventano propulsore di progetti, di nuova vita. Sono 4 leassociazioni nate dopo l'incidente: pur differenziandosi per lo status di associato e in alcune peculiarità, hanno scopi comuni quali l'attivazione di qualsiasi forma di partecipazione al ricordo di ciò che accadde il 6 dicembre 1990 nell'I.T.C.S. "G. Salvemini" di Casalecchio di Reno; la promozione di tutte le iniziative che hanno lo scopo di far conoscere e di limitare i rischi alle persone relativi ad esercitazioni militari aeree e terrestri di qualunque natura, svolte in tempo di pace.

Si tratta dell'Associazione Parenti delle Vittime della Strage dell'I. T. C. S. "G. Salvemini", l'Associazione Lavoratori del Salvemini, l'Associazione Feriti della Strage del Salvemini e l'Associazione Studenti ed ex Studenti.

Il 16 settembre 1997 le Associazioni del Salvemini si riuniscono e decidono di costituire un'unica Associazione, l' Associazione Vittime del Salvemini - 6 dicembre 1990.

L'eredità della memoria e le iniziative per mantenere vivo il ricordo

Infine ci resta la memoria. Preziosa per creare una coscienza identitaria di comunità. Quella che illumina il cammino, che spiana la strada verso il futuro traendo forza e linfa dal passato.

Proprio per rinsaldare il ricordo nelle vecchie generazioni e piantare il seme della conoscenza in quelle nuove, il 6 dicembre come da 32 anni a questa parte per Casalecchio di Reno, e Bologna tutta, è il giorno del ricordo.

Numerose le iniziative in calendario oggi. Alle ore 8 si conclude il ciclo di testimonianze degli ex studenti del Salvemini sopravvissuti alla strage e degli studenti delle classi prime.

A seguire sarà proiettato in classe uno fra i video prodotti con la collaborazione di studenti ed ex studenti dell’Istituto. Le classi seconde, invece, saranno impegnate nell’apprendimento di pratiche di primo soccorso nell’ambito del progetto "Mani che ridanno la vita" organizzato in collaborazione con il 118, la Croce Rossa Italian, IRC Italian Resuscitation Council e il supporto degli Istruttori Volontari, attivi su tutto il territorio della provincia di Bologna.

Alle ore 9 sarà consegnato al sindaco di Casalecchio di Reno e ai rappresentanti dell’Associazione Vittime del Salvemini il manifesto “6 dicembre” realizzato dall’illustratore Mario Breda, poi, alle 9.45, partirà il corteo verso la Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek” (via del Fanciullo, 6), dove si terrà la commemorazione ufficiale nell’Aula della Memoria.

Sempre alle 10.30 al Centro socio-culturale Ex Moduli (via IV Novembre, 1 Calderino) di Monte San Pietro inaugurazione di “Racconti grafici”, mostra con gli elaborati del laboratorio creativo a cura del Comune e in collaborazione con le associazioni Ricreamente e Rimacheride.

Alle 11.30 sarà celebrata nella parrocchia di San Giovanni Battista (via Marconi, 39) la Santa Messa con letture e coro degli studenti dell’ITCS Salvemini.

Altre iniziative sono in calendario nei prossimi giorni. Il programma completo è disponibile sul sito https://salvemini6dicembre1990.comune.casalecchio.bo.it/.

